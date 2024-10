Le Vietnam et le Royaume-Uni tiennent leur 10e dialogue stratégique à Hanoï

Elles ont partagé le point de vue selon lequel le dialogue stratégique Vietnam - Royaume-Uni s’était développé de manière intensive et globale dans tous les domaines.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au renforcement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, affirmant que les deux parties devaient promouvoir les bons résultats de coopération dans les domaines traditionnels et l'élargir à de nouveaux tels que les nouvelles énergies et la finance verte, les infrastructures stratégiques.

La secrétaire d'État Catherine West a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement et son rôle régional et international, soulignant que le pays était un partenaire important dans la politique globale du Royaume-Uni en Indo-pacifique.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les activités d'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau ; déployer efficacement les mécanismes de coopération disponibles tels que le dialogue stratégique, le Comité mixte de coopération économique et commerciale (JETCO), le dialogue sur la politique de défense, le dialogue sur les migrations et d'autres mécanismes de dialogue entre les parlements, pour approfondir le partenariat stratégique et optimiser le potentiel de coopération entre les deux pays.

Elles ont convenu de continuer à se coordonner pour tirer pleinement parti des avantages apportés par l'Accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni (UKVFTA) et par l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) afin d'améliorer la croissance économique des quotas commerciaux entre les deux pays ; d'inciter les entreprises britanniques à investir au Vietnam dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les secteurs bancaire et financier, les infrastructures, la transformation numérique…

Catherine West a remercié et apprécié le fait que le Vietnam soit l'un des premiers pays à ratifier le document britannique d'adhésion au CPTPP, créant ainsi des conditions favorables pour promouvoir la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. Elle a exprimé sa joie de coopérer et de soutenir Hô Chi Minh-Ville pour qu'il devienne un centre financier international.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans la mise en œuvre d'initiatives auxquelles elles participent, notamment les engagements sur le changement climatique et le Partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP).

Catherine West a affirmé que le Royaume-Uni était prêt à accompagner le Vietnam dans son processus de développement socio-économique, afin d'atteindre l'objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, soulignant que le gouvernement britannique et les partenaires et entreprises internationaux coopéreront avec le Vietnam dans la mise en œuvre du JETP, du Plan de mobilisation des ressources (RMP) vers les objectifs de transition verte et de développement durable à travers la mise en œuvre de projets de coopération spécifiques.

Les deux parties sont convenues de continuer à coopérer dans les domaines de la formation de cadres, des ressources humaines et de la mise en œuvre de programmes de recherche conjoints sur la santé, l'agriculture, l'environnement et les technologies émergentes ; développer des programmes d’innovation, des écosystèmes de startups et la transformation numérique.

Catherine West a affirmé que le gouvernement britannique continuerait à mettre en œuvre et à élargir les programmes de coopération éducative avec les partenaires vietnamiens dans les temps à venir. Elle a reconnu la demande de la partie vietnamienne au Royaume-Uni de simplifier les procédures, en créant des conditions favorables permettant aux citoyens vietnamiens de demander des visas pour entrer au Royaume-Uni dans le but de travailler, faire des études, voyager...

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner dans l'organisation d'activités de coopération culturelle et d'échanges entre les peuples, créant les conditions propices à promouvoir le rôle de pont de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir la bonne amitié entre les deux pays.

Accroître les échanges de délégations

En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité, les deux parties ont affirmé leur volonté de se coordonner étroitement dans la lutte contre la grande criminalité organisée, l'émigration illégale et la traite des êtres humains, et de déployer le 2e dialogue sur l’immigration à Hanoï... ainsi que de renforcer la coopération en matière de formation et d'améliorer la capacité des agents chargés de l'application des lois.

Dans le domaine de la défense, les deux parties ont souligné la nécessité d'accroître les échanges de délégations, de promouvoir la coopération dans les domaines de la médecine militaire, de la sécurité et de la sûreté maritimes, de l'hydrographie, de l'industrie de défense et de la coopération dans le cadre de la Force de maintien de la paix des Nations unies (PKO), le partage d'informations de recherche stratégique, la coopération en matière de formation entre les académies et écoles des deux armées...

Discutant de la coopération internationale et régionale, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et régionaux tels que les Nations unies et dans le cadre de la coopération ASEAN - Royaume-Uni ; soutenir le rôle central de l'ASEAN pour garantir en Mer Orientale la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et d'aviation et le respect du droit, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Les deux parties ont exprimé leur inquiétude quant au risque d'escalade des tensions dans certains points chauds du monde, affectant négativement la sécurité régionale et la stabilité mondiale ; convenu de la nécessité urgente de protéger les civils, de mettre fin aux conflits et de rechercher des solutions de paix à long terme, durables et équitables, fondées sur le respect des intérêts légitimes des parties concernées et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international.

Lors du dialogue, les deux parties ont approuvé le plan d'action Vietnam - Royaume-Uni pour la période d’ici 2026, comprenant des priorités de coopération dans les domaines suivants : la politique et la diplomatie ; le commerce, l’investissement et l’environnement des affaires; la croissance durable, la coopération au développement; la science, la technologie et l’innovation ; l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur dans les sciences et technologies ; la défense, la sécurité et la prévention de la grande criminalité organisée ; les échanges entre les peuples, l'égalité des droits et les questions mondiales et régionales.

