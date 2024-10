Célébration du 75e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

L'événement a été co-organisé par le consulat général du Vietnam à Luang Prabang et le commandement militaire de Xiengkhouang.

Lors de l’événement, la consule générale vietnamienne Kiêu Thi Hang Phuc a souligné que la cérémonie était une occasion pour les deux pays de se souvenir et d'honorer les contributions importantes des soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos et d'éduquer leur peuple, en particulier les jeunes générations, sur la tradition bilatérale inestimable de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale.

Elle a estimé que l'application créative des leçons historiques, en particulier celles tirées de l'expérience des soldats volontaires et des experts, joue un rôle crucial dans le renforcement des liens entre les deux partis, gouvernements et peuples.

Bounhom Thedthany, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Xiengkhouang, a exprimé sa profonde gratitude au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens pour leur soutien substantiel pendant la lutte d'hier du Laos pour l'indépendance ainsi que dans son processus actuel de défense et de développement nationaux.

Il s'est engagé à préserver l'héritage des soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos et à continuer de promouvoir l'éducation politique et idéologique parmi les fonctionnaires, les membres du Parti, les étudiants, les intellectuels et les citoyens, afin de renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, qui ne cessent de croître.

À la fin de la cérémonie, le consul général du Vietnam a offert du matériel pédagogique aux étudiants locaux, les encourageant à poursuivre leurs études et à s'efforcer de contribuer au développement de leur pays, tout en favorisant les liens spéciaux entre les deux pays.

Auparavant, les délégations vietnamienne et lao avaient déposé des bâtonnets d'encens et des gerbes de fleurs à l'Alliance de combat Laos - Vietnam et au Mémorial des héros vietnamiens et lao à Xiengkhouang.

VNA/CVN