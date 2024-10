Le PM inspecte les ouvrages de Centre national des expositions et de pont Tu Liên

Photo : VNA/CVN

Le projet de Centre national des expositions est investi par la société par actions du Centre des expositions du Vietnam, dont 80% des actions sont détenus par Vingroup.

Le centre aura une superficie totale allant jusqu'à 90 hectares et devrait être une destination pour des événements commerciaux et d'exposition mondiaux, avec quatre espaces d'exposition extérieurs et deux salles d'exposition intérieures, un centre de conférence, un tour de bureaux, un hôtel 5 étoiles et d’autres ouvrages.

Photo : VNA/CVN

La construction du centre a débuté le 30 août 2024 et devrait s'achever en juillet 2025 pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025). Le centre deviendra une destination et un point culminant de l'architecture et des beaux-arts, capable d'accueillir des événements politiques, économiques et culturels internationaux et régionaux.

Présent sur le chantier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé qu'il s'agissait d'un complexe polyvalent comprenant des éléments économiques, culturels, scientifiques, technologiques, touristiques... Il a donc demandé aux ministères, aux secteurs et à la ville de Hanoï de se coordonner étroitement avec Vingroup dans la mise en œuvre du projet.

Approuvant l’option de mise en œuvre du projet de pont Tu Liên enjambant sur le fleuve Rouge reliant l’arrondissement de Tây Hô au district de Dông Anh, le chef du gouvernement a demandé la réalisation rapide de ce projet, tout en garantissant les intérêts entre les populations, les entreprises et l’État.

Comme le Centre national des expositions, le pont Tu Liên contribuera d’embellir la ville de Hanoï, devenant ainsi un nouveau symbole de la capitale et du pays.

VNA/CVN