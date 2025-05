Erdogan rencontre le chef de l'OTAN et réitère son soutien à un cessez-le-feu Russie - Ukraine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré son soutien à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Ankara mardi 13 mai, selon la présidence turque.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Erdogan a déclaré que la Turquie intensifie ses efforts diplomatiques pour parvenir à une paix juste et durable, faisant remarquer qu'il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué publié par la présidence.

M. Erdogan a souligné que la Turquie maintient sa position de neutralité dans le conflit et a insisté pour que l'occasion de paix ne soit pas manquée.

En ce qui concerne les relations entre la Turquie et l'OTAN, M. Erdogan a dit que la Turquie accorde une grande importance à l'OTAN et qu'elle assumera à nouveau le commandement de la Force de l'OTAN au Kosovo. Il a également appelé à une plus grande coopération entre les alliés de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme.

M. Rutte, pour sa part, a fait remarquer que sa rencontre avec M. Erdogan intervient alors que les préparatifs du sommet de l'OTAN du mois prochain sont en cours.

