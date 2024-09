Le Vietnam est prêt pour la 5G

Le ministère de l’Information et de la Commu-nication indique que les équipements 5G couvrent désormais les réseaux de transmission et d’accès. Ils ont été exploités efficacement dans les projets pilotes. Par ailleurs, le Vietnam a terminé l’installation de stations 5G utilisant la technologie ORAN (Open Radio Access Network), avec des vitesses de téléchargement et d’envoi respectivement de 900 Mbps et 60 Mbps.

Le pays dispose d’une couverture 4G de 99,8% sur l’ensemble du territoire, et la technologie 5G a été testée avec succès par les trois principaux opérateurs (Viettel, VNPT et MobiFone) dans 16 grandes villes et provinces. Comme prévu, le service 5G sera d’abord lancé dans les zones urbaines, avant d’être étendu aux autres régions. En outre, il ciblera les parcs industriels et les usines intelligentes en fonction de la demande du marché pour la 5G, qui a une faible latence et une haute densité.

Photo : VNA/CVN

Transformation numérique

Dans ce plan, les services technologiques 2G seront supprimés dans toutes les régions, à l’exception de Truong Sa (Spratly) et Hoàng Sa (Paracel), ainsi que des plates-formes pétrolières offshore. Les ministères, les agences et les fournisseurs de services de télécommunications encouragent les abonnés 2G à utiliser des téléphones mobiles dotés de technologies plus avancées. Les autorités locales sont exhortées à mobiliser les ressources sociales et les budgets locaux pour aider les populations à faible revenu à accéder aux smartphones.

Le Vietnam comptait 15 millions d’abonnés 2G. En mars dernier, l’autorité des télécommunications a demandé aux opérateurs de réseaux de suspendre les abonnements aux nouveaux téléphones uniquement 2G. Le Département des télécommunications a annoncé qu’à partir de septembre 2024, aucune nouvelle licence ne serait accordée pour les technologies 2G. Cette décision prépare le terrain pour l’arrêt définitif du réseau mobile 2G en septembre 2026.

La technologie 5G est considérée comme une plate-forme de connexion indispensable dans la transformation numérique des industries. Elle est perçue comme une base essentielle pour le développement de l’industrie intelligente, des usines intelligentes et des villes intelligentes, et comme un moteur de la croissance économique numérique.

Le gouvernement a publié une Stratégie nationale pour développer l’économie numérique et la société numérique jusqu’en 2025, avec vision à l’horizon 2030, avec comme objectif que l’économie numérique représente au minimum 20% du PIB d’ici 2025 et 30% à l’horizon 2030. Actuellement, elle en représente environ 17%. Pour ce faire, il est nécessaire d’investir dans les infrastructures numériques, notamment la technologie 5G.

Connectivité sûre et fiable

Photo : VNA/CVN

Pour que le réseau 5G soit largement déployé au Vietnam, il est essentiel de synchroniser les politiques et de créer un marché pour que les applications 5G soient adoptées. Viettel recommande que la Stratégie nationale de transformation numérique soit mise en oeuvre avec vigueur dans tous les domaines, en tirant parti du réseau mobile 5G pour maximiser son efficacité. Le groupe propose également d’utiliser l’infrastructure existante du pays pour lancer un réseau 5G de qualité, économique et efficace.

En juillet 2023, Viettel a annoncé avoir testé avec succès les services de réseau mobile 5G dans l’usine Pegatron de Hai Phong (Nord).

En mars 2024, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a remporté les enchères pour le droit d’utiliser les blocs de bande C2. Selon son directeur adjoint Nguyên Nam Long, en plus de tester le VinaPhone 5G dans 16 grandes villes et provinces, le groupe a développé des produits IoT et smarthome et se prépare à lancer un ensemble de solutions pour l’agriculture intelligente afin de promouvoir la transformation numérique intégrale du secteur agricole.

Quant à la Compagnie générale de télécommunications MobiFone, elle a remporté en juillet dernier les enchères pour le droit d’utiliser les fréquences radio de la bande 3.800-3.900 MHz (bloc de bande C3). Auparavant, elle avait reçu des licences du ministère de l’Information et de la Communication pour tester commercialement la 5G.

Le réseau 5G constitue une tendance en croissance rapide dans le monde. Ce système est particulièrement efficace pour les entreprises possédant des usines, des entrepôts, des ports et des aéroports, qui nécessitent une connectivité sûre et fiable que le wifi ne peut pas encore offrir. Selon une étude de l’Institut national de la stratégie de l’information et de la communication, d’ici 2025, la 5G pourrait contribuer pour 7,34% au PIB du Vietnam.

Thê Linh/CVN