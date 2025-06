Entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue chinois

Les deux dirigeants ont souligné le dynamisme des relations entre les deux Partis et les deux nations, marquées par un renforcement significatif de la confiance politique, la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération, et une progression continue dans les domaines du commerce, de l’investissement et du tourisme. Ils ont également noté des avancées concrètes dans les coopérations ferroviaire et aérienne.

Pour transformer les consensus stratégiques entre les hauts dirigeants des deux pays en résultats tangibles, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la poursuite des contacts réguliers à tous les niveaux, à une valorisation accrue du rôle central de la coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi qu’à une amélioration de l’efficacité des partenariats concrets dans divers domaines.

Il a également plaidé pour la continuité des travaux des groupes intergouvernementaux sur les infrastructures, ainsi que des commissions mixtes sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique.

Parmi les priorités évoquées, le chef du gouvernement vietnamien a proposé de lancer de manière synchronisée trois lignes de chemin de fer à écartement standard reliant le Vietnam et la Chine, avec une priorité accordée au démarrage des travaux de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong dès décembre prochain. Il a sollicité un soutien chinois en matière de financement, de transfert de technologies, de formation des ressources humaines, et de développement d’une industrie ferroviaire nationale moderne et intégrée.

Pham Minh Chinh a également plaidé pour un commerce bilatéral plus équilibré et durable, en appelant la Chine à importer davantage de produits agricoles vietnamiens et à renforcer la coopération pour accélérer la construction de postes-frontières intelligents et explorer la mise en place d’une zone de coopération économique transfrontalière expérimentale.

Renforcer la coopération bilatérale

Le Premier ministre a également suggéré que les deux parties coopèrent pour investir dans la construction de grands projets symboliques de la relation bilatérale ; approfondissent davantage la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, des soins de santé, de la culture, des sports, du tourisme et de l'aviation ; renforcent la coopération locale et les échanges interpersonnels, en particulier entre les jeunes générations des deux pays et se soutiennent mutuellement dans des cadres multilatéraux.

De son côté, le Premier ministre Li Qiang a proposé d’organiser efficacement la 17e réunion du Comité directeur de la coopération bilatérale sino-vietnamienne, ainsi que les dialogues stratégiques entre les ministères des Affaires étrangères, de la Police et de la Défense.

Il a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer l’interconnexion de ses stratégies de développement avec celles du Vietnam, tout en marquant son intérêt pour un lancement rapide des projets ferroviaires évoqués. Il a également confirmé la disponibilité de la Chine à accroître ses importations de produits vietnamiens de haute qualité et à encourager ses entreprises à investir au Vietnam dans des secteurs innovants tels que l’intelligence artificielle, l’économie numérique et l’économie verte.

Les deux chefs de gouvernement ont échangé sur les questions maritimes et ont convenu de mieux gérer les différends afin de préserver la paix et la stabilité dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties mettent sérieusement en œuvre la perception commune de haut niveau, l'"Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine"; s'efforcent, en collaboration avec l'ASEAN, de parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) selon le consensus des parties.

Les deux Premiers ministres ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant de maintenir la coordination et la coopération au sein des forums régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Li Qiang a salué la décision du Vietnam de devenir partenaire des BRICS.

