WEF Tianjin 2025

La coopération Vietnam - Chine à son apogée, selon le Professeur associé Ma Jie

Les relations sino-vietnamiennes sont actuellement à leur meilleur niveau, marquées par une confiance politique solide, une coopération économique et commerciale vigoureuse et des liens stratégiques de plus en plus étroits, a déclaré le Professeur associé Ma Jie, de l’Institut d’études de l’hémisphère sud de l’Université de Tianjin, à l’Agence Vietnamienne d’Information, à l’occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 16ᵉ Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF Tianjin 2025) et de ses activités bilatérales en Chine.

>> Renforcer la coopération économique et commerciale Vietnam - Chine

>> Vietnam - Chine : dynamiser les liens et s’engager face aux défis économiques mondiaux

>> Le PM est arrivé à Tianjin pour une réunion du WEF et une visite de travail en Chine

Photo : VNA/CVN

S’agissant des perspectives de coopération, Ma Jie a estimé que les deux parties pourraient intensifier leur collaboration dans des domaines émergents tels que l’économie numérique, l’innovation technologique et la modernisation agricole. Il a souligné que le WEF Tianjin 2025 représente une opportunité importante pour les deux pays de promouvoir conjointement l’intégration économique régionale et de renforcer la gouvernance mondiale. Par ailleurs, les échanges éducatifs et culturels se sont régulièrement développés, consolidant ainsi les bases de l’opinion publique et permettant à l’amitié traditionnelle et à la coopération stratégique sino-vietnamienne de générer une dynamique nouvelle en faveur de la paix, de la stabilité et du développement partagé dans la région.

Évoquant les contacts fréquents entre hauts dirigeants des deux pays, Ma Jie a affirmé que les visites régulières de haut niveau entre la Chine et le Vietnam avaient jeté des bases stratégiques solides à une coopération bilatérale approfondie.

En renforçant la confiance politique mutuelle et en définissant les orientations de la coopération, les deux parties ont stimulé une collaboration substantielle dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la construction d’infrastructures, tout en développant une vaste plateforme d’échanges culturels et éducatifs, a ajouté l’expert.

Selon lui, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au WEF pour la troisième année consécutive ainsi que les contributions du Vietnam, démontrent la volonté du pays de partager ses expériences pratiques, notamment en matière de croissance verte, de facilitation du commerce et d’attraction des investissements étrangers, dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP).

Le Vietnam souhaite également apporter des idées nouvelles à l’élaboration de stratégies économiques et commerciales, contribuer aux débats sur le développement durable, analyser en profondeur les défis que représentent la récession, l’inflation et les incertitudes pesant sur l’économie mondiale, dans l’objectif d’anticiper les évolutions de la conjoncture internationale.

VNA/CVN