Le Premier ministre souligne l'importance des sciences, des technologies et de l'innovation

Ce samedi matin 14 février, à Hanoï, dans le cadre de la 9 e session extraordinaire de sa XV e législature, l'Assemblée nationale a écouté des rapports relatifs au projet de résolution portant sur l'application expérimentale de certaines politiques destinées à lever les obstacles dans les activités scientifiques, technologiques et d'innovation.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, un pays souhaitant se développer de manière rapide et durable doit impérativement s’appuyer sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. Il a qualifié cette orientation d’exigence objective, avant de souligner l’importance de mettre en place des mécanismes spéciaux pour développer les infrastructures scientifiques et technologiques.

Les ressources nécessaires sont très importantes, il doit donc exister un mécanisme permettant de mobiliser les ressources pour la coopération public-privé, auprès des entreprises, de la société et des citoyens, a-t-il estimé.

Mécanismes spéciaux

Il a estimé qu'il était nécessaire de mettre en place des "mécanismes spéciaux" pour la gestion des activités scientifiques et technologiques, pour les scientifiques et les travaux scientifiques susceptibles d’être commercialisés, ainsi que des "mécanismes spéciaux" pour les procédures administratives, etc.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’un "mécanisme spécial" pour attirer les ressources humaines, précisant qu’il y aurait des dispositifs pour attirer des personnes talentueuses. Ces politiques incluront des mesures liées à la fiscalité, aux taxes, aux redevances, au logement, aux visas et aux contrats de travail...

À partir de ces "mécanismes spéciaux" mentionnés ci-dessus, le Premier ministre a indiqué qu’un "outil spécial" serait conçu pour assurer une gestion efficace, afin d’éviter les violations, la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage.

Le chef du gouvernement a ajouté qu’il était indispensable d’accepter les échecs dans la recherche scientifique, l’innovation et la transformation numérique, et de les considérer comme des coûts d’apprentissage.

