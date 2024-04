Un nouveau décret pour faciliter les activités scientifiques et technologiques

Le ministère des Sciences et des Technologies (MST) élabore actuellement un décret gouvernemental qui modifiera et complétera certaines dispositions du texte de 2014 sur les mécanismes d’investissement et de financement des activités scientifiques et technologiques.

Cette décision fait partie des efforts du MST visant à perfectionner le couloir juridique pour promouvoir le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, alors que le Vietnam accorde plus d’attention à ces domaines.

Le nouveau décret, qui modifiera le décret N°95/2014, comprendra des contenus liés au financement de la réparation et de la modernisation des biens publics, aux dépenses pour le développement du potentiel scientifique et technologique, ainsi qu’à l’investissement et au soutien au construction d’infrastructures techniques pour les organisations scientifiques et technologiques.

Certaines réglementations sur les dépenses des organismes scientifiques et technologiques appartenant à l’État seront également révisées. Le projet ajoutera des règles pour l’achat d’équipements et de machines servant aux activités régulières et spécialisées des organisations.

Les dépenses consacrées aux activités liées à l’innovation seront également stipulées, notamment le développement d’écosystèmes de start-up et d’innovation, de centres d’innovation, de centres de soutien aux startups et à l’innovation et de réseaux d’innovation, le renforcement des capacités de gouvernance et de nouveaux modèles commerciaux et d’innovation, ainsi que la formation et le conseil.

En 2023, les dépenses en matière de science et technologie représentaient 0,82% des dépenses totales du budget de l’État, dont 0,23% d’investissement et 0,58% de dépenses ordinaires. Le montant total est passé de 1,01% en 2022 à 1,18% en 2017, selon le ministère des Finances.

Le ministre de la Science et des Technologies, Huynh Thành Dat, a noté qu’il existe un écart relativement important dans les dépenses budgétaires consacrées à la science et à la technologie entre le Vietnam et les autres pays. Par exemple, en 2017, les dépenses s’élevaient à 2,83% aux États-Unis, à 1,96% en Chine, à 2,6% à Singapour et à 1,25% en Malaisie.

L’année dernière, les dépenses ordinaires du budget de l’État pour la science et la technologie ont totalisé 12.000 milliards de dôngs (plus de 478 millions d'USD), dont 8.800 milliards de dông provenant du budget central et environ 3.200 milliards de dôngs provenant des budgets locaux, a-t-il ajouté.

