Vietnam et Allemagne s’orientent vers leur 50e anniversaire de relations diplomatiques

L'ambassade d'Allemagne à Hanoï et le consulat général d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville collaboreront avec de nombreuses agences allemandes au Vietnam pour organiser, cette année, des activités célébrant le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. C'est ce qu'a annoncé M me l’ambassadrice d'Allemagne, Helga Margarete Barth, lors d’un point presse tenu vendredi 14 février.

>> Vietnam - Allemagne : promouvoir la coopération juridique et judiciaire

>> Un cours de langue vietnamien s’ouvre dans la ville allemande d’Augsbourg

>> Concours de création de logo pour célébrer les 50 ans des relations Vietnam - Allemagne

>> Le Vietnam Dialogue favorise la coopération financière Vietnam - Allemagne

>> Développement des relations Vietnam - Allemagne dans la défense

Photo : ADA/CVN

L'ambassade d'Allemagne au Vietnam prévoit de lancer un concours d’écriture sur le thème "Une journée en tant qu’ambassadeur", à l’occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars).

En outre, Mme Barth a présenté le programme "Parcours de carrière et de formation vers l'Allemagne", destiné à fournir des informations sur l'immigration en toute sécurité vers ce pays, ainsi que sur les formations professionnelles et l'enseignement supérieur au Vietnam, selon les standards allemands.

Le festival allemand à Hanoï constituera l'un des temps forts des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne, a souligné Mme Barth. Cette manifestation mettra en avant les réalisations communes des deux pays, notamment les programmes de coopération bilatérale développés au cours des 50 dernières années.

Coopération économique

L'ambassade d'Allemagne prévoit d’organiser une exposition en ligne sur les Allemands d'origine vietnamienne et un concours d'art de rue Vietnam - Allemagne intitulé "Transformez notre mur en votre tableau". Par ailleurs, la signature d’un accord de coopération footballistique entre le Vietnam et l'Allemagne est envisagée.

L'anniversaire des 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne en 2025 sera l'occasion pour les deux pays de jeter un regard rétrospectif sur leur passé commun, tout en mettant l’accent sur le présent et en explorant les perspectives de coopération future dans divers domaines.

Photo : ADA/CVN

À cet égard, Mme Barth a souligné que la coopération entre les peuples constitue le socle des relations bilatérales et qu’elle joue un rôle moteur dans la mise en œuvre des initiatives culturelles et économiques menées ces dernières années.

Évoquant la coopération économique et les investissements entre le Vietnam et l'Allemagne, la diplomate a salué l’intégration réussie du Vietnam à l’économie mondiale et son ouverture de marché, qui ont favorisé le développement des échanges économiques bilatéraux. "L'Allemagne est solidement implantée au Vietnam, avec plus de 3,6 milliards d’USD d’investissements et plus de 530 entreprises allemandes présentes sur le territoire, générant 50.000 emplois", a-t-elle précisé.

Selon elle, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 8,8 milliards d’euros l’an dernier.

"À travers les événements organisés pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, nous aurons une vision plus approfondie du processus de coopération entre nos deux nations, en particulier dans les domaines du commerce et de l’investissement allemand au Vietnam", a conclu Mme l’ambassadrice.

Hoàng Phuong/CVN