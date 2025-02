Le PM salue la vision du groupe sud-coréen SK pour une croissance au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le groupe SK, un conglomérat diversifié avec une capitalisation boursière de près de 200 milliards d'USD, se classe au deuxième rang en République de Corée et parmi les 100 plus grandes entreprises mondiales. Il a déjà investi environ 3,5 milliards d'USD au Vietnam, couvrant divers secteurs et établissant des filiales dans des domaines prioritaires, notamment un projet de matériaux biodégradables de haute technologie de 500 millions d'USD.

Le Premier ministre a noté que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée se développe bien, les deux pays renforçant leur coopération tous azimuts, en particulier dans la connexion de leurs économies et de leurs entreprises.

Le Vietnam s'appuie sur l'expérience de la République de Corée pour atteindre un objectif de croissance d'au moins 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres dans les décennies à venir, avec pour objectif ultime de devenir une nation développée à revenu élevé, a-t-il déclaré.

Trois percées stratégiques

Alors que le Vietnam se concentre sur trois percées stratégiques concernant les institutions, les infrastructures et les ressources humaines, il a pleinement approuvé les propositions du groupe SK et a encouragé le groupe à poursuivre ses consultations, son soutien et ses investissements dans des secteurs critiques tels que la recherche et le développement en intelligence artificielle (IA), les centres de données, les infrastructures de transport, de logistique et d'énergie, l'agriculture verte et propre et la formation de la main-d'œuvre.

En outre, il a sollicité le soutien financier du groupe, le transfert de technologie, la formation des ressources humaines, dans le but de relier les entreprises vietnamiennes à ses chaînes de valeur mondiales, notamment celles du conditionnement et des tests de semi-conducteurs.

Il a suggéré que le groupe continue de travailler en étroite collaboration avec le Centre national d'innovation (NIC) pour améliorer son efficacité et soutenir la création d'un écosystème mondial de science, de technologie et d'innovation pour la transformation numérique du Vietnam.

Chey Tae-won, qui est également président de la de la Chambre de Commerce et d'Industrie de République de Corée (KCCI), a partagé la vision du groupe SK pour sa croissance économique élevée, à long terme et durable au Vietnam.

Décrivant les orientations futures des investissements du groupe, notamment dans l'énergie, l'agriculture, la logistique, l'entreposage et l'IA, Chey Tae-won a proposé la construction de centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) à grande échelle au Vietnam, ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux centres énergétiques liés à l'IA, à la logistique, à l'énergie de l'hydrogène, à l'agriculture respectueuse de l'environnement et à l'innovation.

Le groupe SK prévoit de renforcer la collaboration avec le NIC par le biais de cours de formation, de recherches sur l'énergie de l'hydrogène et l'IA, ainsi que de forums pour engager les communautés économiques et universitaires coréennes à Hanoï, a-t-il déclaré.

VNA/CVN