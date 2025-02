Le Vietnam déterminé à atteindre son objectif de croissance de 8%

>> Le Comité permanent de l’AN propose un objectif de croissance de plus de 8%

>> Développer la science et la technologie vise à restructurer l'économie

>> L’Assemblée nationale discute des objectifs de développement socio-économique

Photo : VNA/CVN

Les législateurs ont souligné que cet objectif ambitieux souligne l'engagement ferme du gouvernement en faveur du développement socio-économique au cours de la période 2021-2025 et pose les bases d'une prospérité à long terme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu les défis mondiaux, notamment les tensions commerciales et les incertitudes économiques, mais a affirmé que le Vietnam doit agir de manière décisive.

Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de favoriser l'innovation dans les ministères, les entreprises et la société pour atteindre l'objectif de croissance. Il a souligné l'importance de stimuler l'expansion du crédit, d'intégrer les politiques fiscales et d'offrir des incitations fiscales et tarifaires pour soutenir les entreprises et les particuliers dans la production et le commerce.

Pour stimuler la dynamique économique, le Premier ministre a souligné trois avancées stratégiques : la réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et l'amélioration des ressources humaines. Les principaux projets d'infrastructures comprennent le chemin de fer Lào Cai - Hanoï- Hai Phong (Nord) et les systèmes de transport urbain à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Ces projets seront mis en œuvre parallèlement au transfert de technologie, à la formation de la main-d'œuvre et à l'allocation efficace des capitaux. Des politiques spéciales seront introduites pour accélérer les progrès, minimiser les coûts, éviter les dépassements de coûts et les retards et assurer une surveillance stricte, a-t-il noté.

Le dirigeant a présenté une double approche de la croissance économique : revitaliser les moteurs traditionnels tels que l'investissement, l'exportation et la consommation tout en accélérant les nouveaux moteurs grâce à la science, à la technologie et à l'innovation. Il a déclaré que le gouvernement institutionnaliserait et mettrait en œuvre un plan d'action pour la Résolution 57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 pour promouvoir la transformation numérique nationale, améliorer la productivité du travail et assurer le développement durable.

Citant des projets clés comme la ligne de transmission électrique de 500 kV circuit-3 et l'aéroport international de Long Thành (Sud), Pham Minh Chinh a souligné qu'une gestion et une exécution efficaces sont essentielles pour le succès.

Réforme administrative

Le Premier ministre a souligné la nécessité d'une réforme administrative pour améliorer l'efficacité, simplifier les procédures et éliminer les obstacles bureaucratiques. L'objectif ultime est une nation prospère et moderne, où les gens jouissent du bonheur, de la stabilité et d'une meilleure qualité de vie.

Photo : VNA/CVN

Selon le président de l'AN, Trân Thanh Man, atteindre une croissance de 8% ou plus cette année est crucial pour que le Vietnam atteigne une croissance à deux chiffres au cours de la période 2026-2030, pour finalement atteindre le statut de pays à revenu moyen supérieur d'ici 2030. Il s'agit d'une orientation majeure du Parti, qui nécessite des solutions globales de la part du pouvoir législatif, une mise en œuvre efficace par le gouvernement et un engagement fort des localités, a-t-il noté.

La clé pour atteindre cet objectif, a déclaré Trân Thanh Mân, réside dans la promotion de la croissance du secteur privé, car l'investissement privé représente actuellement 55% de l'investissement social total. Les réformes institutionnelles sont essentielles pour renforcer la confiance des investisseurs.

Pour faciliter l'investissement privé, l'AN, lors de sa 7e session, s'est attaquée aux principaux goulots d'étranglement en accélérant l'application des lois modifiées sur le foncier, l'immobilier, le logement et les institutions de crédit, en vigueur à compter du 1er août 2024. Ces changements législatifs fournissent une base solide au gouvernement pour stimuler la croissance économique au cours du second semestre de l'année, en réalisant des progrès significatifs.

Lors de cette 9e session extraordinaire, l'AN a modifié la loi sur la promulgation des documents juridiques, décentralisant considérablement le pouvoir d'élaboration des politiques au gouvernement et aux administrations locales. Dans ce cadre, l'AN se concentrera sur la législation globale, tandis que le gouvernement émettra des décrets et les ministères seront responsables des circulaires.

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de procédures d'investissement transparentes et ouvertes. Pour une croissance économique durable et enracinée, il a déclaré que le gouvernement devrait donner la priorité aux stratégies de recettes à long terme par rapport aux objectifs de collecte d'impôts à court terme, en garantissant une fiscalité juste et efficace pour soutenir les entreprises et la production. Un environnement réglementaire favorable servira de catalyseur à l'investissement des entreprises et du public, a-t-il noté.

Parmi les six tâches clés pour atteindre au moins 8% de croissance, le gouvernement a mis l’accent sur la résolution des inefficacités telles que les projets bloqués, les terrains publics inutilisés, les litiges non résolus et les affaires judiciaires prolongées. Bien qu’il s’agisse d’une orientation politique judicieuse, le plus haut législateur a souligné que sa mise en œuvre réussie nécessite des efforts considérables.

La réalisation de l’objectif de croissance exige la détermination du Parti, de l’État, des autorités centrales et locales et de l’ensemble de la population. Ce n’est que par la force collective que cet objectif ambitieux peut devenir une réalité, a-t-il ajouté.

VNA/CVN