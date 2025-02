Le Premier ministre reçoit le ministre lao des Affaires étrangères

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a félicité Thongsavanh Phomvihane pour sa nomination au poste de ministre lao des Affaires étrangères. Il a exprimé sa conviction qu’avec son expérience, le ministre lao accomplirait avec succès ses tâches, contribuant au développement et à l’intégration internationale du Laos ainsi qu’au renforcement de la coopération entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Pham Minh Chinh a souligné que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos constituaient une relation unique. Il s’est notamment réjoui des progrès dans la coopération économique et commerciale, avec un chiffre d’affaires bilatéral de 2,25 milliards d'USD en 2024, en hausse de 38,2% par rapport à 2023.

Saluant les résultats de la coopération efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères, le Premier ministre a souligné leur rôle clé dans la mise en œuvre des accords de haut niveau. Il a recommandé au ministère des Affaires étrangères du Laos de continuer à œuvrer pour soutenir les investissements vietnamiens dans son pays, accélérer les projets favorisant la connectivité économique entre les deux pays...

De son côté, Thongsavanh Phomvihane a affirmé que le ministère lao des Affaires étrangères continuerait de mobiliser les autres ministères et agences du Laos pour mettre en œuvre de façon efficace les accords de haut niveau, renforçant ainsi la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN