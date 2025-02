9e session extraordinaire de la XVe Assemblée nationale

Débat sur le projet de développement socio-économique complémentaire pour 2025

Dans le cadre de la 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale (AN) écoutera, vendredi matin 14 février, la proposition et le rapport de vérification relatifs aux mécanismes et politiques spécifiques pour l'investissement dans le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân. Ensuite, elle débattra du projet de loi sur l'organisation du gouvernement (révisé).