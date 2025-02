Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE s'entretient avec le ministre lao des AE

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, s'est entretenu ce vendredi 14 février avec le ministre lao des AE, Thongsavanh Phomvihane, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.

Lors de leur entretien, les deux parties se sont réjouies de constater le développement vigoureux et efficace de la coopération Vietnam - Laos dans tous les domaines. La confiance politique continue à être renforcée grâce aux échanges réguliers de délégations, aux contacts de haut niveau et aux mécanismes de coopération. La coopération en matière de défense et de sécurité continue à préserver ses belles traditions, est approfondie, efficace et constitue un soutien solide pour chacun.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 2,25 milliards d'USD l'année dernière. Pour atteindre l'objectif de cinq milliards d'USD fixé par les deux Premiers ministres, les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en place de politiques préférentielles et d'incitations pour le commerce bilatéral, de renforcer la connectivité économique, notamment en améliorant les infrastructures commerciales frontalières pour faciliter la circulation fluide des marchandises entre les zones frontalières.

Ils ont reconnu le leadership drastique et efficace des deux Politburos pour relever les défis posés par les projets clés, générant ainsi une dynamique pour les grands projets à venir.

L’hôte et l’invité ont promis de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération 2021-2025 et de collaborer à la construction d’un cadre de coopération pour la prochaine phase. Ils ont également réaffirmé leur engagement à maintenir les consultations politiques au niveau des ministres des Affaires étrangères et des vice-ministres.

Soulignant l’importance de sensibiliser le public à la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, en particulier parmi les jeunes diplomates, ils se sont engagés à continuer de soutenir la communauté vietnamienne au Laos. Cela comprend la garantie de moyens de subsistance stables et la résolution de questions clés telles que l’octroi de la citoyenneté et des cartes de séjour aux résidents vietnamiens de longue durée conformément à la réglementation lao.

Sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, ils ont consenti à travailler en étroite collaboration et à s’offrir un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier dans le cadre des mécanismes de coopération sous-régionale de l’ASEAN et du Mékong. Ils ont également exprimé un ferme soutien à la position commune de l’ASEAN sur les questions régionales stratégiques, notamment la Mer Orientale.

À l'issue des entretiens, Thongsavanh Phomvihane a remis des ordres et des certificats de mérite du Parti et de l'État lao aux collectifs et aux individus du ministère vietnamien des Affaires étrangères, reconnaissant leurs contributions inestimables à l'Année de l'amitié Vietnam-Laos 2022.

