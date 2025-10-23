Vietnam - Laos : coopération décentralisée en matière d'investissement

Le consul général du Vietnam à Luang Prabang, Vu Ngoc Ly, a remis le 23 octobre à Vientiane sa lettre de créance émise par le secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères du Vietnam, Lê Hoài Trung, au ministère lao des Affaires étrangères.

Photo: VNA/CVN

Au nom du ministère lao des Affaires étrangères, son vice-ministre Anouparb Vongnorkeo a reçu et félicité Vu Ngoc Ly pour sa nomination, exprimant sa conviction que, fort de son expérience, le nouveau consul général contribuera à renforcer davantage l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Anouparb Vongnorkeo a souligné que les provinces du Nord du Laos disposaient d’un grand potentiel économique, agricole, forestier et touristique et entretenaient déjà des liens étroits avec plusieurs provinces vietnamiennes. Il a souhaité que le consul général du Vietnam continue à jouer le rôle de passerelle, incitant les entreprises vietnamiennes à investir dans cette région.

Remerciant son hôte pour son accueil chaleureux, le diplomate vietnamien Vu Ngoc Ly a transmis les salutations de Lê Hoài Trung au ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane. Il a exprimé son honneur d’assumer une mission importante dans le Nord du Laos.

Le consul général a rappelé que la tradition de "se tenir côte à côte, partager les difficultés, combattre et triompher ensemble" constitue un héritage inestimable et le symbole vivant de l’amitié spéciale et unique entre le Vietnam et le Laos.

Vu Ngoc Ly s’est engagé, durant son mandat, à œuvrer activement pour renforcer la coopération efficace entre les provinces du Nord du Laos et les localités vietnamiennes, contribuant ainsi à approfondir les relations entre les deux pays.

