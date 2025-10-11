Renforcement de la coopération Vietnam - Laos dans la protection des frontières

Le général de division Lê Duc Thai, commandant des gardes-frontières du Vietnam, a été reçu le 10 octobre à Vientiane par le général de corps d’armée Khamlieng Outhakaysone, ministre lao de la Défense.

>> Renforcement de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Laos

>> Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération dans tous les domaines

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, le ministre lao de la Défense a affirmé les significations importantes de la visite de la délégation vietnamienne dans le resserrement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les populations du Vietnam et du Laos. Il a estimé que cette visite contribuait activement au maintien de la paix, de la stabilité et de l’ordre social le long de la frontière commune.

Il a demandé aux Commandements des gardes-frontières des deux pays de coordonner étroitement la lutte contre le trafic de drogue transfrontalier et la traite des êtres humains, de contrer les activités illégales et de traiter rapidement les facteurs de déstabilisation potentiels dans la région frontalière.

Solidarité spéciale

En réponse, le général de division Lê Duc Thai a indiqué que cette visite visait à consolider la coopération étroite entre les deux forces de gardes-frontières, renforçant la solidarité spéciale entre les deux armées et les deux peuples.

Lors de l’entretien bilatéral tenu plus tôt dans la journée entre les Commandements des gardes-frontières du Vietnam et du Laos, les deux parties ont hautement apprécié l'efficacité des patrouilles conjointes le long de la frontière, contribuant à renforcer la sécurité, à consolider la confiance et à éduquer les jeunes générations sur les significations de la solidarité et de l'amitié spéciale Vietnam - Laos. Les deux parties ont convenu d’un plan de coopération pour la période à venir, mettant l’accent sur la lutte contre le trafic de drogue.

L’entretien s’est conclu par la signature d’un Mémorandum de coopération intégrale pour 2025, réaffirmant la détermination des Commandements des gardes-frontières du Vietnam et du Laos à développer leurs relations de manière toujours plus approfondie, concrète et efficace.

VNA/CVN