Les exportations de caoutchouc devraient dépasser 11 milliards d'USD en 2025

>> Caoutchouc : le Vietnam exporte pour 2,18 milliards d'USD en neuf mois

>> Le Vietnam vise 10,2 milliards d’USD pour les exportations de caoutchouc

>> Caoutchouc : 11 milliards d'USD d'exportations visés cette année

Photo : VNA/CVN

Les prix du caoutchouc au Vietnam et à l'international en début d'année 2025 dépendront des politiques économiques mises en œuvre par la Chine. Les mesures de relance, incluant des investissements dans les infrastructures industrielles, commencent à produire des résultats positifs. L'industrie automobile chinoise, l'un des plus grands consommateurs de caoutchouc, devrait continuer à croître grâce à la demande intérieure et aux exportations.

Les exportateurs vietnamiens bénéficieraient de la demande accrue en Chine et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, surtout dans un contexte de reprise économique mondiale. En 2024, la Chine a importé pour 2,4 milliards d'USD de caoutchouc vietnamien, représentant 70,5% des exportations du Vietnam.

Les prix du caoutchouc sont restés élevés à la fin de 2024. La Chine a mis en place des politiques fiscales et monétaires expansives, stimulant l'économie et augmentant la demande de caoutchouc pour ses industries.

Selon la Douane vietnamienne, les exportations de caoutchouc vietnamien ont atteint 3,4 milliards d'USD en 2024, avec une production de 2 millions de tonnes de latex, en baisse de 6% en volume mais en hausse de 18% en valeur par rapport à 2023.

Lê Thanh Hung, président de l'Association du caoutchouc du Vietnam, a attribué cette hausse à la forte augmentation des prix d'exportation. En 2024, le prix moyen était de 1.701 USD/tonne, bien plus élevé que les 1.350 USD/tonne de 2023.

L'Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (Association of Natural Rubber Producing Countries - ANRPC) a signalé un déficit de production mondiale en 2024 de 900.000 tonnes, ce qui a entraîné une forte hausse des prix du caoutchouc.

Selon les données du Centre du commerce international (CCI), le commerce mondial du caoutchouc et des produits dérivés (HS 40) atteint actuellement entre 240 et 250 milliards d'USD, l'Europe étant le plus grand importateur mondial avec environ 75 milliards d'USD en moyenne, représentant jusqu'à 34,5% des exportations mondiales. L’Europe est également le plus grand exportateur de caoutchouc et produits dérivés dans le monde, représentant jusqu'à 31 - 34,5% des exportations mondiales.

VNA/CVN