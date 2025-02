Le marché boursier après le Têt 2025 présente à la fois défis et opportunités

Le marché boursier après la fête du Nouvel An lunaire (Têt) 2025 présente un paysage complexe, avec à la fois des opportunités et des défis.

Si les entrées de capitaux étrangers et la croissance économique offrent de l’optimisme, des inquiétudes subsistent quant aux échéances des obligations d’entreprises et à la liquidité du marché, selon les experts en valeurs mobilières.

Photo : VNA/CVN

Historiquement, le marché post-Têt est façonné par des facteurs uniques tels que le sentiment des investisseurs, les variations de liquidité et les tendances économiques nationales et mondiales. La prolongation des vacances perturbe souvent le flux d’informations, laissant la psychologie du marché vulnérable à des facteurs externes tels que les taux d’intérêt, les prix du pétrole et les indices mondiaux. Les investisseurs adoptent généralement une position prudente, scrutant ces variables avant de prendre des décisions.

La liquidité a tendance à baisser pendant cette période, car les investisseurs particuliers et institutionnels réintègrent progressivement le marché pour évaluer les nouvelles tendances. La baisse des volumes de transactions accroît la volatilité des prix, en particulier pour les actions spéculatives.

L’échéance maximale des obligations d’entreprises émises en 2020-2021, notamment dans le secteur immobilier, constitue un défi majeur en 2025. Si certaines entreprises ont restructuré de manière proactive leur dette ou racheté des obligations par anticipation, d’autres sont confrontées à des risques de liquidité, ce qui pourrait affaiblir le sentiment à l’égard des actions liées à l’immobilier.

Toutefois, des signes encourageants se font également sentir pour la période post-Têt. Le VN-Index a clôturé à 1.265 points lors de la dernière séance de négociation avant les vacances (le 25 janvier 2025), reflétant l’optimisme des investisseurs quant à un bon début d’année. Une tendance notable est le fort retour des capitaux étrangers.

Les principaux fonds d’investissement devraient continuer à débourser des fonds, stimulés par le cadre réglementaire amélioré prévu par la loi révisée sur les valeurs mobilières, entrée en vigueur début 2025. Ces améliorations réglementaires devraient accroître la transparence du marché, renforcer la protection des investisseurs et renforcer la confiance des investisseurs étrangers, apportant ainsi un soutien supplémentaire au marché boursier.

Les perspectives économiques du Vietnam restent solides, avec une croissance régulière du PIB, des entrées croissantes d’investissements directs étrangers (IDE) et une reprise des exportations soutenue par les accords de libre-échange.

Les principales industries d’exportation telles que le textile, les produits aquatiques et l’électronique devraient rester des points positifs, soutenant la performance globale du marché.

Photo : VNA/CVN

En outre, la demande accrue des consommateurs pendant les vacances du Têt pourrait stimuler les actions des secteurs de la vente au détail, des biens de consommation et des services, ce qui en ferait un centre d’intérêt pour les investisseurs.

Selon Dào Hông Duong, responsable de l’analyse industrielle et boursière chez VPBank Securities (VPBankS), trois des cinq dernières années ont vu des gains du marché après le Têt, avec deux années enregistrant une croissance de plus de 4%.

Il a noté que le sentiment des investisseurs est généralement plus positif après le Têt, aidé par la publication des rapports sur les bénéfices des entreprises et le début de la saison des assemblées générales annuelles (AGA), qui améliore généralement la liquidité du marché.

En termes de performance sectorielle, le VN-Index post-Têt devrait être tiré par des actions à forte croissance et à valorisation attrayante, notamment la banque, les secteurs des matériaux de base, de l’alimentation et des boissons, de la vente au détail, des biens personnels et des produits chimiques.

Le secteur bancaire, en particulier, est sur le point de mener le marché, avec des projections de croissance des bénéfices d’environ 15% pour 2024 et de plus de 17% pour 2025.

Alors que le marché entre dans la phase post-vacances, il est conseillé aux investisseurs de surveiller les tendances de liquidité et la dynamique sectorielle pour capitaliser sur les opportunités émergentes tout en restant prudents face aux risques potentiels.

