Près d'un milliard d'USD d'IDE injectés à Binh Duong dès le début du Nouvel An lunaire

Au début du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) a remis des décisions d'approbation d'investissement et des certificats d'investissement à sept projets d'investissement direct étranger (IDE).

>> Billets gratuits du Têt : un pont entre les ouvriers de Binh Duong et leurs familles

>> Le PM à la cérémonie inaugurale de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành

Photo ; DBND/CVN

Plus précisément, le Comité populaire provincial de Binh Duong a approuvé la politique d'investissement et accordé des certificats d'investissement à deux nouveaux projets, trois projets demandant un ajustement de capitaux et deux projets d'infrastructures de parc industriel avec un capital d'investissement total de plus de 970 millions d'USD.

Le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh, a déclaré que cette localité s'engageait à continuer d'accompagner les investisseurs et les entreprises, à promouvoir les avantages, à profiter des opportunités de développement fort et durable pour faire de la province une destination attractive dans la région du Sud-Est.

À cette occasion, le Comité populaire provincial de Binh Duong a également remis des décisions d'approbation d'investissement à sept projets de logements sociaux avec un capital d'investissement total de 8.468 milliards de dôngs (334,88 millions d'USD).

VNA/CVN