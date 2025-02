Le marché de l’énergie au Vietnam connaît des changements majeurs en 2026-2030

Photo : VNA/CVN

La stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam s’est fixé pour objectif d’assurer un approvisionnement énergétique sûr, de fournir une énergie suffisante, stable et de haute qualité à des prix raisonnables pour un développement socio-économique rapide et durable, d’assurer la défense et la sécurité nationales, d’améliorer les moyens de subsistance de la population et de contribuer à la protection de l’environnement.

Besoin critique de nouvelles sources d’énergie

En réalité, le secteur énergétique du Vietnam a connu une forte croissance, répondant efficacement aux exigences du développement socio-économique et améliorant les moyens de subsistance de la population. Cependant, alors que les sources d’énergie fossiles telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel continuent de s’épuiser, le besoin urgent d’une transition rapide vers de nouvelles sources d’énergie pour répondre à la demande croissante est devenu plus pressant.

Le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam - PVN) a pour objectif d’exploiter et d’utiliser efficacement les ressources énergétiques nationales tout en maintenant une approche équilibrée des importations et des exportations d’énergie au cours de la période à venir.

Trân Quang Dung, secrétaire adjoint du comité du Parti du groupe, a souligné que pour assurer l’exploitation efficace et responsable des ressources tout en répondant aux exigences de la transition énergétique, PVN adhère strictement aux réglementations légales du Vietnam sur la protection de l’environnement et aux conventions internationales dont le Vietnam est signataire. Le groupe améliore continuellement sa technologie, intégrant 78 nouvelles innovations pour minimiser les émissions environnementales et atténuer les risques autant que possible.

Photo : VNA/CVN

"PVN et ses unités membres veillent toujours à la mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement en stricte conformité avec les réglementations légales sur la sécurité, la santé et l’environnement. Il s’agit notamment de plans de prévention et d’atténuation des impacts environnementaux, tels que la gestion stricte des déchets, le traitement et le recyclage des déchets solides, liquides et gazeux. De plus, nous nous concentrons sur l’innovation technologique, l’optimisation opérationnelle, les pratiques d’économie d’énergie et le développement des énergies renouvelables", a-t-il poursuivi.

Face aux défis mondiaux posés par le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes, Pham Hông Diêp, président du conseil d’administration de la Société par actions Shinec de la ville de Hai Phong (Nord), a souligné que la transition vers des modèles d’énergie renouvelable n’est pas seulement un choix crucial, mais aussi une tendance inévitable pour le développement énergétique durable.

"Les énergies renouvelables sont un facteur essentiel de la stratégie de développement économique du Vietnam, en particulier dans le contexte du changement climatique et de la croissance rapide des zones industrielles. Cette transition permet non seulement de réduire les impacts du changement climatique, mais favorise également une croissance économique durable. Le passage aux sources d’énergie renouvelables est essentiel pour atténuer les impacts du changement climatique tout en garantissant un développement économique durable et à long terme", a-t-il affirmé.

Identifier la véritable valeur "verte" de chaque source d’énergie

Pour l’avenir, le Professeur associé-Docteur Nguyên Thuong Lang de l’Institut de commerce et d’économie internationale de l’Université nationale d’économie a souligné que pour une véritable économie verte, la structure énergétique doit évoluer vers une réduction de la part des combustibles fossiles tout en augmentant la proportion d’énergies renouvelables et nouvelles (vertes).

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que, compte tenu de l’objectif du Vietnam de développer une économie verte, la transition énergétique doit être poursuivie de manière décisive. Cependant, la transition à l’énergie verte nécessite des investissements importants dans la recherche et le développement de nouvelles sources d’énergie qui répondent aux normes vertes. En outre, les réserves d’énergie doivent être augmentées pour stabiliser les prix face aux fluctuations défavorables des marchés mondiaux de l’énergie. Cela nécessite de moderniser les infrastructures, d’affiner les structures stratégiques et de renforcer le rôle fondamental du système énergétique national dans toutes les activités économiques.

"À court terme, il est essentiel d’établir des normes de classification des énergies vertes en fonction du type, de la nature et de la composition du facteur vert, ainsi que des méthodes d’évaluation spécifiques pour évaluer avec précision le niveau +vert+ de chaque source d’énergie. Cette classification servira de base à la mise en œuvre de politiques efficaces visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles tout en optimisant la promotion des alternatives énergétiques vertes. La feuille de route pour la transition énergétique verte doit être intégrée dans le cadre plus large du développement économique vert synchronisé, aux côtés d’autres secteurs concernés, afin d’éviter des incohérences ou des déséquilibres de coûts dans le processus d’ajustement", a souligné le Professeur associé-Docteur Nguyên Thuong Lang.

Selon Pham Hông Diêp, président de la société par actions Shinec, la réalisation d’une transition énergétique verte durable nécessite une forte collaboration entre le gouvernement, les entreprises et les communautés pour développer des technologies propres, améliorer l’efficacité énergétique et créer un environnement des affaires favorable pour les projets d’énergie renouvelable.

VOV/VNA/CVN