Le potentiel des exportations légales vers l'UE pour les entreprises vietnamiennes

Bien que nécessitant des démarches administratives complexes et des coûts initiaux plus élevés, les exportations légales de marchandises offrent de nombreux avantages, notamment un meilleur contrôle de la qualité des produits, une réduction des risques juridiques et un accès élargi aux marchés exigeants, tout en renforçant la crédibilité et la réputation des entreprises sur la scène internationale.

Un marché européen à fort potentiel

L’UE, avec plus de 740 millions d’habitants et un PIB dépassant 18.000 milliards d'USD, est l’un des marchés d’exportation les plus attractifs au monde. Elle constitue également le troisième marché d’exportation du Vietnam, notamment pour des produits comme les chaussures, le textile-habillement, les produits agricoles et les équipements électroniques.

L’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) a grandement stimulé cette dynamique en offrant des avantages compétitifs grâce à la réduction progressive des droits de douane. Selon les Douanes vietnamiennes, les exportations vers l’UE ont atteint une valeur cumulée de plus de 200 milliards d'USD sur les quatre années d’application de l’accord, avec une croissance annuelle de 12 à 15%. En 2024, elles devraient s’élever à 52,1 milliards d'USD, soit une hausse de 19,3% par rapport à 2023. Cependant, la part des produits vietnamiens sur le marché européen demeure encore limitée, offrant une grande marge de progression.

Nouveaux défis et réglementations de l'UE

Malgré ces opportunités, l’exportation vers l’UE reste un défi en raison de ses exigences strictes et de ses nouvelles réglementations. Depuis le 3 juin 2024, toutes les marchandises importées ont dû être déclarées dans le Système de contrôle des importations (ICS2). Ce processus implique non seulement les entreprises de transport mais aussi les destinataires finaux. Tout retard ou omission dans la fourniture des informations requises pourrait entraîner des blocages aux frontières.

De plus, l’UE a introduit à titre expérimental le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) à partir du 1er octobre 2024, avec une application complète prévue pour 2026. Cette mesure imposera une taxe sur les importations en fonction de leur empreinte carbone. Les pays nordiques, très soucieux de l’environnement, ont également annoncé des initiatives visant à réduire l’utilisation de pesticides de 50% d’ici 2030 et à promouvoir une économie circulaire.

Un levier de développement durable

Comparées aux exportations informelles, les exportations légales présentent des avantages significatifs. Elles permettent un meilleur contrôle de la qualité, renforcent la réputation des entreprises et minimisent les risques juridiques. En outre, elles bénéficient du soutien de l’État et facilitent l’accès aux grands marchés comme celui de l’UE.

Pour réussir, les entreprises doivent cependant se préparer soigneusement : étudier les marchés cibles et leurs réglementations ; évaluer leurs capacités de production et élaborer des plans d’ajustement adaptés ; investir dans les certifications internationales (ISO 9001, HACCP) pour garantir la qualité et accroître leur compétitivité.

Les préférences des consommateurs européens varient d’un pays à l’autre : par exemple, les Allemands privilégient les produits écologiques et durables, tandis que les Néerlandais recherchent des produits innovants et frais, à faible emballage et longue conservation. Il est donc essentiel d’adapter l’offre en conséquence.

Perspectives d'avenir

Outre le respect des normes de qualité et environnementales, les entreprises vietnamiennes doivent se concentrer sur la construction de leur image de marque à travers des campagnes de promotion commerciale, des foires et des salons internationaux. Ce processus de transition vers des exportations légales ne génère pas seulement des revenus supplémentaires mais contribue également à un développement durable à long terme.

Dans un contexte où l’UE impose des normes de plus en plus exigeantes, les exportations légales constituent la clé pour permettre aux produits vietnamiens de conquérir de nouveaux marchés, de renforcer leur présence et de consolider la position du Vietnam dans le commerce international.

VNA/CVN