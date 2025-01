La Chine reste le plus grand marché pour le manioc vietnamien

La Chine est restée le plus grand marché d'exportation du Vietnam pour le manioc et les produits à base de manioc en 2024, selon les données du Département général des douanes.

>> Les exportations thaïlandaises de manioc en baisse de 16,4 % au premier trimestre

>> Quang Ngai : objectif d'exportation de manioc de 150 à 180 millions d'USD en 2030

Photo : CTV/CVN

En 2024, le Vietnam a exporté 2,62 millions de tonnes de manioc et de produits à base de manioc, d'une valeur de 1,15 milliard d'USD, marquant une baisse de 11,1% en volume et une baisse de 11,4% en valeur par rapport à 2023.

La Chine a représenté 92,85% du volume total des exportations et 91,77% de la valeur totale des exportations, soit 2,43 millions de tonnes d'une valeur de 1,06 milliard d'USD. Cela représente une baisse de 9,8% en volume et une réduction de 10,6% en valeur d'une année sur l'autre. Le prix moyen à l'exportation vers la Chine était de 435,3 USD par tonne, en baisse de 0,8% par rapport à 2023.

Malgré les baisses, le manioc et les produits à base de manioc restent parmi les exportations agricoles du Vietnam, rapportant plus d'un milliard d'USD par an.

En ce qui concerne le manioc seul, les exportations en 2024 ont atteint 647.840 tonnes, évaluées à 119,07 millions d'USD, ce qui reflète une forte baisse de 43,1% en volume et de 48,6 % en valeur par rapport à 2023. Le prix moyen à l'exportation du manioc était de 254 USD par tonne, en baisse de 9,7%.

Le prix moyen à l'exportation du manioc et des produits à base de manioc en 2024 a légèrement diminué pour atteindre 440,4 USD par tonne, en baisse de 0,2% par rapport à 2023. Cette baisse a été attribuée à la réduction de la demande d'aliments pour animaux en Chine, en raison des inondations et des catastrophes naturelles affectant l'élevage.

Les exportations de manioc du Vietnam dépendent encore fortement du marché chinois, avec une pénétration limitée sur d’autres marchés tels que l’UE, la République de Corée, le Japon et les États-Unis, malgré les accords de libre-échange (ALE) avec ces régions.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’attend à ce que la Chine reste le marché le plus lucratif du Vietnam pour le manioc en 2025 en raison de la forte demande, de la proximité géographique et des coûts et risques logistiques inférieurs par rapport aux autres marchés.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le Vietnam compte actuellement plus de 140 usines de transformation de l’amidon de manioc avec une capacité nominale de 13,4 millions de tonnes de manioc frais par an et une capacité de transformation réelle de 9,3 millions de tonnes.

VNA/La Chine est restée le plus grand marché d'exportation du Vietnam pour le manioc et les produits à base de manioc en 2024, selon les données du Département général des douanes.

VNA/CVN