Le Premier ministre appelle à accélérer le projet de centrale nucléaire

Lors de la réunion, Pham Minh Chinh, également président de ce Comité de pilotage, a souligné l'importance de mettre en œuvre les travaux de toute urgence tout en évitant l’impatience. Selon lui, la politique du Parti et de l'État sur le développement de la science et de la technologie nucléaires est très claire, y compris la politique de construction de centrales nucléaires, pour aider à répondre à la demande en énergies propres, notamment dans le but d'atteindre une croissance du PIB à deux chiffres, ce qui implique que l'augmentation de l'électricité doit être de 15 à 18%.

Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre a précisé l'objectif d'achever la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan dans un délai de cinq ans, en établissant un calendrier et les travaux à réaliser chaque année, afin qu'en 2030, année où le Parti fêtera le centenaire de sa fondation, le pays dispose d'une telle installation.

Il a souligné que la pensée devait être claire, la détermination devait être élevée, les efforts devaient être énormes, les actions devaient être drastiques et efficaces, et que chaque tâche devait être accomplie efficacement.

En outre, des plans quinquennaux et annuels devront être élaborés, et les agences, ministères et organes concernés devront proposer des tâches et des responsabilités spécifiques, a-t-il affirmé, avant de demander au ministère de l'Industrie et du Commerce d'ajuster et de compléter rapidement les planifications concernées avant le 28 février.

Le chef du gouvernement a ordonné la création d'une organisation spécialisée et professionnelle pour mettre en œuvre ce projet de centrale nucléaire et préparer les projets futurs.

Pour la préparation des infrastructures, il a désigné la province de Ninh Thuan comme maître d’ouvrage pour appeler à une collaboration public-privé et aux investissements pour exploiter l'aéroport de Thanh Son. En outre, il a chargé les entités concernées avec pour mission de collaborer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

VNA/CVN