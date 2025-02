Les exportations vietnamiennes restent fortes pendant les vacances du Têt

Les activités d'exportation sont restées robustes et ininterrompues pendant les vacances du Têt 2025, assurant la fluidité de la circulation des marchandises sur la route et sur les voies maritimes.

Pendant cette période, diverses mesures stratégiques ont été mises en œuvre pour stimuler les exportations vers la Chine.

Le poste frontière international de Lào Cai a fonctionné normalement même pendant le Têt, avec une augmentation attendue du nombre de véhicules exportateurs en raison de la fermeture temporaire d'autres postes frontières le long de la frontière de Lang Son pendant quatre jours pendant les vacances.

Au poste frontière international de Kim Thành, le dédouanement des marchandises pendant les vacances du Nouvel An lunaire a été géré efficacement.

Le bureau de douane du poste frontière de Lào Cai a donné la priorité aux procédures de dédouanement des produits agricoles aux premières heures du matin.

La coordination entre les douanes, la patrouille frontalière, l'inspection et l'acheminement des marchandises a été étroitement surveillée pour assurer le bon déroulement des opérations et minimiser les risques pour les entreprises.

Les forces interinstitutionnelles ont élaboré des plans et déployé du personnel aux postes-frontières clés pour faciliter les activités commerciales pendant la période du Nouvel An lunaire.

Mercredi 29 janvier à 07h00, le 1er jour du Têt, une cargaison de 35 tonnes de mangues de la société An Nguyen Import-Export a subi des procédures de dédouanement à l'exportation en tant que premier envoi de l'année du serpent à travers le poste-frontière II de la route internationale Kim Thành.

Cette année, la province de Lào Cai a demandé aux unités concernées de mettre en œuvre des stratégies globales pour attirer les entreprises exportatrices, améliorer les capacités de dédouanement et s'efforcer d'atteindre une valeur totale d'exportation et d'importation de marchandises à travers les postes-frontières de Lào Cai s'élevant à 9 milliards d'USD.

Entre-temps, à Hô Chi Minh-Ville, des efforts importants ont été déployés pour faciliter les exportations.

La Saigon Newport Corporation, l'une des principales sociétés portuaires, a lancé l'année en organisant des opérations de fret au port de Cat Lai dans la ville de Thu Duc.

Le port a accueilli sept porte-conteneurs le soir du Nouvel An, avec une capacité totale de manutention de près de 10.000 EVP, soit 140 000 tonnes.

Le premier conteneur chargé sur le navire CNC CHEETAH transportait des produits électroniques destinés à Shekou, Dalian et Ningbo en Chine.

Les produits électroniques jouent un rôle crucial dans la croissance des revenus d'exportation de la ville de Hô Chi Minh-Ville, dépassant les 46 milliards d'USD.

Au cours de la première semaine du Nouvel An lunaire, le port devrait accueillir 76 cargos, traitant plus de 110.000 EVP, soit plus de 1,5 million de tonnes de marchandises, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente.

Pour soutenir les activités de production pendant cette période festive, chaque équipe du port de Tân Cang - Cat Lai implique plus de 1.100 travailleurs, garantissant des opérations d'importation et d'exportation fluides.

Saigon Newport a diversifié ses activités en ajoutant de nouveaux piliers axés sur les investissements, le développement de parcs industriels, les services de tourisme maritime et les énergies renouvelables offshore.

Avec ces stratégies en place, l'entreprise vise à augmenter ses revenus et ses bénéfices de 5%, les services logistiques devant croître de plus de 15% par rapport à l'année dernière.

VNA/CVN