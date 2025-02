Nouvel An lunaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh félicite le secteur bancaire

Lundi matin 3 février, premier jour de retour au travail après les vacances du Nouvel An lunaire 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et attribué des tâches à la Banque d’État du Vietnam (BEV) et au secteur bancaire en 2025 et dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

En souhaitant une bonne année à tous les cadres, employés et travailleurs du secteur bancaire, le chef du gouvernement a souligné le rôle de la BEV et du système bancaire pour la reprise économique et le développement socio-économique ces derniers temps, notamment dans le contexte des difficultés économiques et des défis récents dus à la pandémie de COVID-19, à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de fabrication. Il a félicité les réalisations du secteur bancaire en 2024, contribuant au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation, à l’assurance du bien-être social et au développement socio-économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le secteur bancaire avait suivi de près le leadership et les directives du Comité central du Parti et du gouvernement ; suivi la situation, conseillé de manière proactive le Parti et le gouvernement sur la direction et le fonctionnement ; réagi rapidement aux problèmes soudains et urgents ; persisté la politique des taux d’intérêt, assuré la sécurité du système, contrôlé les créances douteuses ; octroyé des crédits pour le développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

En 2025, le secteur bancaire devrait apporter une contribution importante au maintien de la stabilité macroéconomique, à la promotion de la croissance et à la garantie des grands équilibres ; réduire les taux de prêt ; concentrer le crédit sur les secteurs et programmes prioritaires tels que le Programme de développement du logement social et le Programme d’élimination des maisons temporaires et délabrées ; orienter le crédit vers le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, l’exportation et la consommation, le développement des infrastructures ; continuer à gérer les banques faibles et à contrôler efficacement les créances douteuses ; continuer à être pionnier dans la transformation numérique.

Enfin, Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que le secteur bancaire en 2025 fonctionnerait de manière plus efficace en 2025.

VNA/CVN