La croissance vietnamienne pourrait atteindre 8% en 2025 malgré les défis

La croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre 7,5% dans des conditions normales et jusqu’à 8% dans un scénario optimiste pour 2025, selon un groupe de recherche de la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).

La croissance économique mondiale devrait encore ralentir, avec un taux de 3,2% en 2024 contre 3,3% l’année précédente, bien en deçà de la moyenne de 3,5% de la période 2011-2019.

En outre, les risques géopolitiques restent élevés et les incertitudes entourant les politiques commerciales mondiales augmentent.

Ces défis mondiaux rendront plus difficile pour le Vietnam de maintenir une croissance robuste des exportations et des investissements. Malgré les efforts continus pour stimuler l’investissement public, sa contribution à la croissance du PIB restera probablement modeste.

Malgré l’accent mis sur la croissance tirée par le secteur privé, l’économiste s’est inquiété des nombreux obstacles auxquels se heurtent les entreprises.

Il s’agit notamment de questions juridiques non résolues liées à la terre, de défis en matière d’évaluation foncière, de hausse des coûts des intrants - comme des augmentations de salaires importantes et des coûts logistiques qui ont bondi de 30% - et d’une reprise inégale des commandes.

Le Vietnam a enregistré une croissance de 7,09% en 2024. Cette performance, qui dépasse largement l’objectif initial de 6,5%, dans un contexte international morose marqué par le ralentissement de nombreuses économies, confirmant ainsi sa résilience et son statut d’exception régionale.

