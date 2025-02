Immobilier industriel vietnamien : envolée attendue en 2025

>> Le marché de l'immobilier industriel évolue de manière positive

>> Les investisseurs optimistes sur le marché immobilier industriel du Vietnam

>> Les semi-conducteurs : nouvel élan pour l’immobilier industriel au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le marché immobilier industriel a connu une amélioration notable en 2024 grâce à une offre croissante. Nguyễn Thị Hà, vice-directrice de l'Institut d'économie et de finance, a souligné que la demande avait également augmenté, notamment à Hô Chi Minh-Ville, Đồng Nai (Sud) et Bắc Ninh (Nord).

Les données de CBRE indiquent que les zones industrielles du Nord affichent un taux d'occupation moyen de 80%, tandis que le Sud atteint 89%. Dans le Nord, la demande en 2024 a été portée par des transactions majeures dans les secteurs de l'électronique et des véhicules électriques. Dans le Sud, les provinces de Bà Rịa - Vũng Tàu et Long An ont enregistré les principales transactions.

Afflux continu d'IDE

Les perspectives pour 2025 s'annoncent prometteuses, notamment grâce à l'afflux continu d'investissements directs étrangers (IDE). Des localités comme Bình Dương (Sud) et Bắc Ninh, mais aussi Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh et Bình Phước (Sud), profiteront de l'amélioration des infrastructures, ce qui stimulera la demande et les loyers.

La mise en œuvre rapide de projets d'infrastructures clés, menée par le gouvernement, a considérablement dynamisé le secteur. Parallèlement, l'adoption de planifications provinciales pour la période 2021-2030 a levé de nombreux obstacles réglementaires, créant un environnement encore plus favorable à l'expansion des zones industrielles

Thomas Rooney, vice-directeur des services immobiliers industriels chez Savills Hanoi, estime que le Vietnam devient un site stratégique pour de grands groupes technologiques, grâce à sa position clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les projets de haute technologie et les centres de recherche et développement augmenteront la demande pour des infrastructures industrielles, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

Un rapport de Savills Hanoi montre que la superficie totale des terres industrielles au Vietnam a atteint plus de 38.200 ha en 2024, soit une hausse de 5% par rapport à 2023. L'arrivée de NVIDIA, leader mondial en intelligence artificielle et semi-conducteurs, avec la construction d'un centre de recherche et développement, devrait dynamiser le développement des parcs de haute technologie et renforcer la valeur de l'immobilier industriel.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, selon Avison Young Vietnam, la demande pour les terrains industriels reste élevée et continuera à croître, soutenue par le développement des industries et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les zones stratégiques, dotées d'infrastructures modernes et soutenues par des politiques d'incitation, renforcent l'attractivité du Vietnam pour les entrepriseses locales et internationales, en particulier celles des secteurs de la haute technologie, de l'électronique et de la logistique.

En conclusion, l'immobilier industriel au Vietnam est bien positionné pour une croissance significative en 2025. Grâce aux investissements dans les infrastructures, aux IDE et au développement des industries de haute technologie, le marché devrait connaître une avancée majeure cette année.

VNA/CVN