Le Vietnam, une destination clé pour le développement en 2025

Photo : VNA/CVN

Selon l'article, au cours des cinq dernières années, le Vietnam a attiré d'importantes entreprises technologiques internationales grâce à sa position stratégique et ses ressources abondantes. La présence et les récents développements significatifs d'entreprises telles que Qualcomm, Samsung et NVIDIA ont fait du Vietnam un centre de recherche et d'innovation en intelligence artificielle (IA) de premier plan dans la région.

Jensen Huang, directeur général de NVIDIA, a déclaré que le Vietnam possédait de nombreux atouts, les valeurs familiales fortes et l'accent mis sur l'éducation étant les plus significatifs. Il a souligné que les Vietnamiens excellent en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), en particulier en mathématiques et en sciences. Selon lui, cela permet au Vietnam de devenir le deuxième plus grand fournisseur d'ingénieurs logiciels au monde, faisant du pays une destination idéale pour NVIDIA afin de développer des centres de R&D et construire un écosystème IA.

L'article a également mis en avant le fait que le cadre juridique du Vietnam offre de nombreuses incitations aux investisseurs en technologies numériques, créant ainsi un environnement favorable à l'expansion des entreprises.

De plus, l'article a noté que le Vietnam adopte une approche flexible en matière de réglementation de l’IA, ce qui permet au pays de tirer parti de ses avantages géopolitiques, de sa main-d'œuvre qualifiée et de son écosystème d'innovation pour réaliser des progrès technologiques durables.

L’émergence du Vietnam en tant que centre d’innovation en IA n’est pas seulement une vision à long terme de ses dirigeants, mais est en train de devenir rapidement un acteur clé dans le secteur de l'IA en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN