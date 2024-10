Le PM exhorte la BAII à aider le Vietnam à mobiliser les ressources pour les grands projets

Le Vietnam continuera à participer activement et de manière responsable aux initiatives de coopération de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une rencontre avec le président de la BAII, Jin Liqun, à Vientiane, au Laos, le 10 octobre.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de la BAII, Jin Liqun, se sont rencontrés au Laos à l'occasion des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les contributions de la BAII au développement du Vietnam au cours des dernières années. Il a affirmé que le Vietnam continuera à participer activement et de manière responsable aux initiatives de coopération de la BAII.

Le dirigeant vietnamien a souligné la haute priorité du Vietnam accordée au développement des infrastructures routières et ferroviaires stratégiques et a suggéré que la BAII continue à soutenir le Vietnam dans la mobilisation de ressources pour mettre en œuvre de grands projets tels que la ligne ferroviaire à standard Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï..., l'octroi de prêts préférentiels, le transfert de technologie et la formation des ressources humaines pour mettre en œuvre ces projets importants.

Le président de la BAII, Jin Liqun, a apprécié les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, soulignant l'importance des projets d'infrastructure à grande échelle sur la connectivité et le renforcement des capacités logistiques et le développement socio-économique des localités, attirant ainsi davantage de capitaux d'investissement de haute qualité au Vietnam.

Jin Liqun a affirmé que la BAII continuera d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans la mobilisation de ressources pour développer les infrastructures clés, garantissant l'énergie pour l'exploitation des lignes ferroviaires à grande vitesse, participer à des projets d’infrastructures de transport, de santé, d’adaptation au changement climatique et de transition énergétique dans la sous-région du Mékong.

Les deux parties ont convenu de créer des groupes de travail pour mener des études de préfaisabilité des projets de coopération, renforcer le lien entre l'initiative vietnamienne "Deux corridors, une ceinture" et l'initiative chinoise "la Ceinture, la Route" , promouvoir conjointement la BAII pour qu'elle devienne une banque de développement régionale prestigieuse et très efficace, répondant aux besoins et intérêts pratiques des pays membres.

VNA/CVN