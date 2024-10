Les dix ouvrages emblématiques modernes de Hanoï

Au fil des années, Hanoï a vu l’émergence de nombreux projets à grande échelle, chacun contribuant à façonner son visage moderne. Des bâtiments impressionnants, des infrastructures de transport avancées aux centres culturels et sportifs, ces ouvrages emblématiques témoignent du développement rapide de la capitale.

Siège de l’Assemblée nationale

Située sur la rue Dôc Lâp, face à la place historique de Ba Dình où le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance, donnant ainsi naissance à la République démocratique du Vietnam en 1945, l’actuelle République socialiste du Vietnam, le siège de l’Assemblée nationale a été construite en 2009 et achevée en 2014.

Cet édifice moderne comprend cinq étages et deux sous-sols avec une surface de construction de 35.000 m² sur une superficie totale de plancher de 63.200 m². Son coût total s’élève à environ 5.500 milliards de dôngs.

Centre de conférences national

Parmi les plus grands centres de conférences d’Asie du Sud-Est, le Centre de conférences national a été conçu avec une technologie de pointe. S'étendant sur 60 ha, il possède une grande salle de 3.747 sièges, des salles de réunion de différentes tailles, et des infrastructures modernes, telles qu'un parking souterrain et une hélisurface. Inauguré en 2006, il continue de jouer un rôle majeur dans les événements politiques et diplomatiques du Vietnam.

Terminal T2 de l’aéroport international de Nôi Bài

Le terminal T2, inauguré en 2015, après 3 ans de construction, est un chef-d'œuvre d'ingénierie moderne, conçu pour répondre à la demande croissante de passagers internationaux. Avec une surface totale de 139.216 m² répartie sur quatre étages, il offre des services de classe mondiale. Le projet, financé par un prêt de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a coûté près d’un milliard d’USD.

Stade national de My Dinh

Le Stade national de My Dình est le cœur du complexe sportif national de Hanoï. Avec une capacité de 40.192 sièges, il a été conçu pour accueillir les événements sportifs internationaux, notamment les Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en 2003. Son toit, de 2.300 tonnes, et ses 355 projecteurs, montrent l’ampleur du projet.

Pont Nhât Tân

Le pont Nhât Tân, achevé en 2015 après six ans de construction, est un symbole de la modernisation des infrastructures de Hanoï. Il relie le centre-ville aux quartiers périphériques et à l’aéroport international de Nôi Bài. Avec une longueur totale de 9,17 km, dont 3,9 km de ponts principaux, ce projet d’une valeur de 13.626 milliards de dôngs est l’un des plus grands projets de transport de la ville.

Avenue Thang Long

Longue de 29,264 km, l'avenue Thang Long est l'une des plus grandes infrastructures routières construites pour célébrer le millénaire de Hanoï. Avec une largeur de 140 m et six voies, cette avenue représente une prouesse d'ingénierie moderne. L'investissement total s'élève à 7.527 milliards de dôngs.

Keangnam Hanoi Landmark Tower

Le complexe Keangnam Hanoi Landmark Tower, achevé en 2011, est l'un des plus hauts bâtiments du Vietnam. Avec deux tours résidentielles de 50 étages et une tour commerciale de 72 étages, cet ensemble architectural reflète la croissance rapide de l'économie vietnamienne. Ce projet d'envergure dispose d'une surface totale de 609.673 m².

Ligne de métro Cat Linh - Hà Dông

Le premier métro de Hanoï, mis en service en novembre 2021, a été un jalon dans le développement des transports publics de la capitale. Ce projet, bien qu’il ait pris plus de 10 ans à être achevé, symbolise les efforts de modernisation des transports urbains de la ville. La ligne relie le centre-ville aux quartiers périphériques sur une distance de 13 km avec un investissement de 18.000 milliards de dôngs.

Ligne de métro Nhôn - Gare de Hanoï

Le 8 août 2024, la ligne de métro Nhôn - Gare de Hanoï a commencé à fonctionner, marquant une nouvelle étape dans la modernisation des transports de Hanoï. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan ambitieux de la ville, qui prévoit la construction de 14 lignes de métro d’ici 2050, visant à améliorer la mobilité urbaine pour les décennies à venir.

Nouveau Palais des enfants de Hanoï

Inauguré en 2024, le Palais des enfants est un projet clé dans le développement des infrastructures culturelles de Hanoï. Situé à côté du parc CV1, il s’étend sur 40.000 m² avec des installations modernes, dont une tour astronomique de 18 étages et une piscine couverte. Ce centre est destiné à devenir un point de repère pour les activités culturelles et sportives des jeunes générations de la capitale et du pays.

Thao Nguyên/CVN