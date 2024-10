Le Vietnam veut bénéficier des prêts de la BM pour ses projets d’infrastructures

À l’occasion de sa participation aux 44 e et 45 e Sommets de l’ASEAN et réunions connexes à Vientiane, au Laos, jeudi 10 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu la vice-présidente de la Banque mondiale (BM) pour l’Asie de l’Est-Pacifique, Manuela Ferro.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la vision stratégique de la BM visant à "Créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable", avec l’accent mis sur le développement durable et la transformation verte.

Il a remercié et apprécié le soutien actif de la BM au développement socio-économique du Vietnam au cours des 30 dernières années, affirmant que le Vietnam attache de l’importance et souhaite toujours approfondir davantage sa coopération avec la BM.

Partageant la situation et les politiques de développement socio-économique du Vietnam et la priorité à la réalisation des trois percées stratégiques sur le perfectionnement institutionnel, la modernisation des infrastructures et la formation des ressources humaines, il a demandé à la BM de continuer à soutenir et à accorder des prêts préférentiels pour mettre en œuvre des projets clés portant sur le ferroviaire à grande vitesse, le ferroviaire urbain, les ports maritimes et les grands aéroports.

Manuela Ferro a félicité et exprimé ses impressions sur les récentes réalisations socio-économique du Vietnam, affirmant que la BM s’engage à poursuivre une coopération étroite et efficace avec le Vietnam sur la voie de la réalisation de l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Soulignant que la BM cherche à diversifier les sources financières afin de réduire les taux d’intérêt sur les prêts de soutien au développement, Manuelo Ferro a activement soutenu les propositions du dirigeant vietnamien de prioriser le soutien aux projets de développement d’infrastructures clés à grande échelle ; s’est engagée à aider le Vietnam à participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale, à maintenir sa croissance économique et à attirer des investissements de haute qualité dans le contexte d’économies mondiale et régionale difficiles.

Les deux parties ont convenu de renforcer l’harmonisation des procédures et des processus de négociation et de signature de prêts afin de garantir que les projets de coopération soient mis en œuvre dans les meilleurs délais et avec efficacité.

