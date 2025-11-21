Le Premier ministre ordonne une mobilisation urgente face aux inondations au Centre

Un télégramme officiel, publié le 20 novembre par le Premier ministre, demande à l’ensemble du système politique de concentrer ses efforts pour mener à bien les opérations de secours, protéger au mieux les populations et apporter une aide d’urgence aux zones sinistrées.

Face aux pluies et inondations d’une ampleur historique qui provoquent de graves dégâts dans plusieurs provinces du Centre et des Hauts plateaux, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié, dans la soirée du 20 novembre, le télégramme officiel N°225/CĐ-TTg demandant à l’ensemble du système politique de concentrer ses efforts pour mener à bien les opérations de secours, protéger au mieux les populations et apporter une aide d’urgence aux zones sinistrées.

Des pluies records et des inondations dépassant les seuils historiques

Selon les rapports des organes compétents, ces derniers jours, de très fortes pluies se sont abattues sur de vastes zones, entraînant une montée rapide des eaux sur de nombreux cours d’eau allant de Quang Tri à Khanh Hoa. Dans plusieurs endroits, les niveaux d’alerte 2 et 3 ont été largement dépassés. Le niveau du fleuve Ba, mesuré à la station de Cung Son (province de Dak Lak, anciennement rattachée à Phu Yên), a dépassé de 1,09 mètre le record historique de 1993 - un phénomène considéré comme exceptionnel depuis plusieurs décennies.

La combinaison de crues importantes et de marées hautes a provoqué des inondations extrêmement graves. Plus de 52.000 habitations dans 128 communes et quartiers des provinces de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông ont été submergées. Plusieurs localités sont isolées, rendant difficile l’accès des secours et faisant craindre une pénurie de nourriture, d’eau potable et de produits essentiels.

Une action gouvernementale précoce et déterminée

Pour faire face à cette situation critique, le Premier ministre a publié cinq télégrammes successifs du 16 au 20 novembre. Les vice-premiers ministres ont été dépêchés sur le terrain pour coordonner les mesures de prévention et de réponse aux catastrophes.

Grâce à la mobilisation rapide des autorités locales ainsi que des forces armées, de la police et des comités de prévention des catastrophes, 18 408 foyers - soit 61 035 personnes - vivant dans des zones à haut risque ont pu être évacués. Cette opération d’envergure a contribué de manière décisive à la protection des populations.

Cependant, les autorités alertent que les pluies et inondations pourraient continuer à évoluer de manière complexe dans les jours à venir, avec un risque accru de glissements de terrain et de crues soudaines, notamment dans les provinces de Khanh Hoa, Dak Lak, Gia Lai et Lâm Dông.

Accéder immédiatement aux zones isolées : sauver des vies reste la priorité absolue

Dans son télégramme, le Premier ministre exige des secrétaires provinciaux du Parti et des présidents des Comités populaires des provinces concernées qu’ils intensifient les opérations de secours conformément aux instructions données dans les précédents télégrammes. L’objectif numéro un est d’atteindre, par tous les moyens et dans les plus brefs délais, toutes les zones encore isolées. Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’aucune situation ne doit survenir où des habitants restent bloqués sur les toits ou dans leur maison sans recevoir une aide immédiate.

Les autorités locales doivent fournir d’urgence des vivres, de l’eau potable et des produits essentiels à toutes les personnes touchées. Il a également été demandé de mobiliser les forces de jeunesse, les associations de femmes et les organisations de masse pour préparer et distribuer des repas chauds.

Les locaux administratifs - y compris, si nécessaire, ceux de la police et de l’armée - doivent être mis à disposition pour accueillir temporairement les personnes sinistrées, dans des conditions sûres et dignes. Les autorités doivent "prendre soin de la population avec toute la sollicitude nécessaire", a souligné le Premier ministre.

Soutien immédiat aux familles touchées

Les provinces doivent rapidement organiser des visites et une assistance matérielle aux familles endeuillées, à celles ayant des proches portés disparus ou dont les maisons se sont effondrées, ont été emportées ou gravement endommagées. Un recensement complet des dommages doit être mené afin d’élaborer des mesures de relèvement après les inondations.

Le télégramme attribue des tâches spécifiques aux ministères :

Ministères de la Défense et de la Police : mobiliser leurs forces et équipements pour les opérations de secours ; prêter main-forte aux localités pour la logistique ; mettre leurs infrastructures à disposition comme sites d’évacuation si nécessaire.

Ministères de l’Agriculture et du Commerce : contrôler en continu le fonctionnement des réservoirs hydrauliques et hydroélectriques ; réduire au maximum les rejets d’eau vers l’aval ; rétablir l’approvisionnement en électricité après les inondations.

Ministères de la Construction et de la Police : inspecter, boucler ou restreindre la circulation dans les zones à risque élevé de glissements ou d’inondations profondes. Les dirigeants locaux seront tenus pour responsables en cas d’accident lié à un manque de vigilance ou à un retard dans les mesures de sécurité.

Ministère des Sciences et Technologies et entreprises de télécommunications (VNPT, Viettel, Mobifone) : réparer immédiatement les réseaux endommagés afin d’assurer la communication pour les opérations de secours.

Ministère de la Santé : fournir médicaments, équipements sanitaires et produits désinfectants ; guider la population dans les mesures d’hygiène post-inondation et la prévention épidémique.

Ministère de l’Éducation et de la Formation : garantir la sécurité absolue des élèves ; n’autoriser la reprise des cours que lorsque les conditions le permettent ; organiser des cours de rattrapage si nécessaire.

Ministère des Finances : distribuer du riz et du matériel d’urgence ; proposer au gouvernement d’accorder un soutien financier d’urgence : 200 milliards de dôngs à chaque province de Khanh Hoa et Lâm Dông, et 150 milliards à Gia Lai et Dak Lak. Les forces militaires et policières sont chargées du transport de ces aides.

Le Bureau national de la défense civile doit suivre de près l’évolution de la situation, coordonner les forces et soutenir les provinces dans la gestion des glissements de terrain et des inondations.

Un appel à la solidarité nationale

Le Premier ministre a lancé un appel à la solidarité, invitant les habitants, les organisations caritatives et les mécènes à "s’entraider dans l’esprit de fraternité nationale : chacun contribue selon ses moyens, en argent, en matériel ou en temps".

Mission confiée aux vice-premiers ministres dans les zones sinistrées

Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Lê Thanh Long de superviser les efforts de secours à Gia Lai ; le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc à Dak Lak et le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung dans les provinces de Khanh Hoa et Lâm Dông.

Les agences de presse doivent continuer à suivre de près la situation, fournir des informations complètes et opportunes, et diffuser des conseils de prévention et de réaction aux catastrophes afin d’aider les populations à faire face aux aléas persistants.

