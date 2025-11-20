Centre : marchandises et nourriture transportés en urgence vers les zones isolées

Face à la gravité des inondations dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), la Police provinciale a rapidement mobilisé des ressources humaines et matérielles pour acheminer des produits de première nécessité et de la nourriture aux populations touchées.

Photo : VNA/CVN

Ce matin, 20 novembre, la Police de Dak Lak a annoncé que les sections de la Jeunesse et des Femmes, ainsi que le Département de la Police économique, avaient mobilisé des bénévoles pour transporter 10 tonnes de produits de première nécessité à bord de trois camions. Deux camions ont été envoyés vers les zones de l’Est de Dak Lak, tandis qu’un troisième, parti dans la soirée du 19 novembre, s’est dirigé vers les communes de Yang Mao et Cu Pui, isolées et profondément submergées.

Outre l’aide d’urgence, la Police de Dak Lak a déployé 122 véhicules, ainsi que 40 canots et bateaux à moteur, pour soutenir les opérations de secours, assurer la sécurité et maintenir l’ordre dans les zones inondées. Jusqu’à 16h00 le 19 novembre, les inondations à Dak Lak ont causé un décès et endommagé près de 30.000 habitations.

Parallèlement aux opérations de sauvetage à Gia Lai, la police provinciale, en collaboration avec des bienfaiteurs, a préparé des repas et des boissons pour les habitants isolés par les eaux. Dans les zones où le niveau de l’eau continue de monter, la police utilise des canots et des bateaux pour fournir des vivres aux centaines de familles affectées.

Le général de division Lê Quang Nhân, directeur de la Police de Gia Lai, a déclaré que les forces de l’ordre déployaient des efforts continus pour secourir et déplacer les populations vers des lieux sûrs. Depuis le 17 novembre, plus de 12.000 personnes ont été évacuées et plus de 500 missions de secours effectuées.

VNA/CVN