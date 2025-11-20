Secours intensifiés dans le Centre face aux intempéries

Face aux inondations dévastatrices qui frappent actuellement le Centre, dont les provinces de Gia Lai et de Dak Lak, la division 372 de l’Armée de l’air a déployé en urgence, dans la matinée du 20 novembre, deux hélicoptères afin d’apporter une aide immédiate aux populations isolées.

>> Inondations historiques au Centre : les lourds dégâts

>> Lâm Dông : situation d’urgence au col Mimosa

>> Centre : marchandises et nourriture transportés en urgence vers les zones isolées

Photo : VNA/CVN

Cette opération aérienne essentielle a permis d’acheminer des centaines de gilets de sauvetage, des équipements spécialisés et des vivres vers des zones totalement coupées du monde en raison de la montée rapide des eaux, là où tout accès routier est devenu particulièrement difficile.

Sur le terrain, la situation demeure extrêmement préoccupante en raison des pluies torrentielles persistantes. À Dak Lak, à 11h00 le 20 novembre, la province déplore 11 morts et quatre disparus. Les dégâts matériels sont également considérables, avec 52.000 habitations submergées à Dak Lak et Gia Lai. À Dak Lak, près de 12.000 foyers se retrouvent isolés et plus de 12.000 autres ont dû être évacués d’urgence vers des zones sûres. Les infrastructures essentielles sont gravement perturbées : de nombreuses routes et voies ferrées sont bloquées en raison de glissements de terrain.

Les autorités de Dak Lak ont demandé la mobilisation, si nécessaire, de nombreuses forces militaires, policières et civiles dans les zones à haut risque. Aujourd'hui (20 novembre), les forces de l'ordre donnent la priorité au sauvetage des personnes et à la fourniture d'une aide alimentaire d'urgence.

Photo : VNA/CVN

Le Commandement militaire provincial de Dak Lak a étroitement coordonné ses actions avec les unités afin de mobiliser 12.323 cadres et soldats pour participer aux opérations de secours. Par ailleurs, les forces armées provinciales, la Région militaire 5 et les unités relevant du ministère de la Défense nationale ont préparé des véhicules, du matériel et des équipements pour les opérations de sauvetage dans les zones fortement inondées.

Les services météorologiques prévoient la poursuite des précipitations dans les jours à venir.

VNA/CVN