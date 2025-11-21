Le Premier ministre travaille avec des ministères et entreprises algériens

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a poursuivi, le 20 novembre à Alger, sa visite officielle en Algérie par une série de rencontres avec des ministres, des responsables d'entreprises et d'organisations algériens afin de concrétiser le partenariat stratégique récemment établi entre les deux pays.

Lors de sa rencontre avec le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, Pham Minh Chinh a rappelé la signature de la Déclaration conjointe sur l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, ainsi que la tenue du Forum économique Vietnam - Algérie.

Le Premier ministre a proposé, en plus de l'expansion de l'exploitation pétrolière, de renforcer les projets de pétrochimie et de transformation des produits pétroliers afin d'en accroître la valeur ajoutée. Parallèlement, il a encouragé le développement des secteurs où le Vietnam se distingue déjà, tels que l'énergie solaire et éolienne, la production de machines et d'équipements électriques, ainsi que la construction de réseaux électriques intelligents. Il a suggéré la création d'un groupe de travail mixte et de coentreprises pour piloter ces projets, en insistant sur des procédures administratives simplifiées et une mise en œuvre effective.

En rencontrant le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelmalek Tacherift, Pham Minh Chinh a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde à la solidarité et à l'amitié traditionnelles avec l'Algérie, consolidées et renforcées depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1962.

Le Premier ministre a proposé au ministère algérien des Anciens combattants et des Ayants-droit et aux organes vietnamiens (Ministère de la Défense, Association des anciens combattants) de renforcer la coopération pour l'échange d'expériences sur les politiques envers les personnes ayant rendu des services méritoires, la réparation des conséquences de la guerre, la constitution de bases de données, ainsi que dans les domaines muséaux, de la sensibilisation et de l'éducation des jeunes à l'histoire et à l'amitié fraternelle entre les deux pays.

Enfin, le Premier ministre vietnamien a rencontré le secrétaire général du Front de libération nationale algérien (FLN), Abdelkrim Benmbarek. Il a souligné la coopération historique entre les deux Partis et l'importance de traduire cette amitié en projets concrets pour le développement des relations bilatérales.

Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que le FLN renforce ses liens avec le Parti communiste du Vietnam (PCV), intensifie l'échange d'expériences en matière de leadership et de direction dans la construction et la défense nationale, renforce les capacités et l'efficacité de l'organisation du Parti et de ses membres dans le nouveau contexte.

À cette occasion, les deux responsables ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le FLN.

VNA/CVN