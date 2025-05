Le Premier ministre ordonne des mesures urgentes pour stabiliser le marché de l'or

>> La gouverneure de la Banque d'État répond à des questions liées au marché de l'or

>> Le gouvernement renforce les contrôles sur le commerce de l'or

>> Le Premier ministre demande une gestion plus stricte du marché de l'or

Le chef du gouvernement a souligné que ces derniers temps, le marché de l'or avait été marqué par un écart de prix significatif. Certaines entreprises ont adopté des comportements de manipulation. Des cas de contrebande ont été constatés, et la gestion du marché a parfois manqué de rigueur.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé l’objectif de renforcer la gestion du marché de l’or afin de contribuer à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la promotion de la croissance.

En ce qui concerne les mesures immédiates pour réduire l’écart de prix, le Premier ministre a demandé des solutions visant à augmenter l’offre et réduire la demande. Il a notamment insisté sur la nécessité d’éviter le monopole, d’autoriser plusieurs entreprises à exercer dans le secteur, et d’utiliser des instruments fiscaux tels que les taxes, frais et redevances. Il a également exigé un contrôle strict, un renforcement des inspections et des sanctions sévères contre la contrebande d’or.

Photo : VNA/CVN

À plus long terme, il a chargé la Banque d’État du Vietnam, le ministère des Finances et les organes concernés de créer un climat d’affaires sain et attractif, afin d’encourager la population à investir dans la production et l’entrepreneuriat plutôt qu’à thésauriser l’or. Il a également proposé d’étudier la création d’une plate-forme de transaction d’or, permettant aux citoyens de négocier librement.

Soulignant la nécessité de renforcer la communication, l’information, la recherche et la mise en œuvre de la facturation électronique via les caisses enregistreuses, le Premier ministre a demandé à la Banque d’État de renforcer la régulation du marché de l’or et de réduire rapidement l’écart entre les prix nationaux et internationaux à un niveau acceptable, aux alentours de 1 à 2%, contre plus de 10% récemment.

VNA/CVN