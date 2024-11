Assemblée nationale

La gouverneure de la Banque d'État répond à des questions liées au marché de l'or

Lors de la séance de travail du matin du 11 novembre, dans le cadre de la 8 e session de la XV e Assemblée nationale (AN), la gouverneure de la Banque d'État, Nguyên Thi Hông a répondu aux questions liées à la gestion du marché de l’or.

Selon elle, les fluctuations du marché de l’or au Vietnam correspondent à celles du marché mondial. La Banque d'État a donné des conseils au gouvernement pour promulguer le décret n°24 et de mettre en œuvre à partir de juin 2024 des mesures drastiques pour stabiliser le marché de l’or.

Pour réduire l'écart entre les prix nationaux et mondiaux de l'or, la Banque d'État est passée à la vente directe par l'intermédiaire de quatre banques commerciales publiques et de la compagnie de joaillerie Saigon (SJC). La Banque d'État continuera de suivre de près les évolutions et de proposer des mesures appropriées pour stabiliser le marché de l'or, a déclaré la gouverneure Nguyên Thi Hông.

Pour établir une salle des marchés de l'or, la Banque d'État doit se coordonner avec des ministères et succursales pour évaluer l'impact et donner des propositions à un moment approprié, a-t-elle ajouté.

