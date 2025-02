Quang Ngai

Le Premier ministre presse d’éliminer l’habitat précaire et inspecte de grands chantiers

En visite de travail dans la localité, le chef du gouvernement et son entourage ont rendu visite à la famille de Trân Trung Kiên dans la commune de Duc Chanh, district de Mo Duc, qui a reçu un soutien financier partiel du gouvernement, ainsi que l’aide d’organisations sociopolitiques pour rénover sa maison.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts des autorités locales dans la mise en œuvre du programme de logement, avec plus de 2.100 logements construits pour les familles bénéficiaires des politiques sociales et d’autres personnes défavorisées.

Il a exhorté la localité à continuer d’innover dans ses méthodes et à mobiliser l’ensemble du système politique pour garantir que le programme soit exécuté plus efficacement, afin d’aider 4.500 familles défavorisées à obtenir un logement convenable dès que possible.

En inspectant la construction des projets de route côtière Dung Quât - Sa Huynh et d’autoroute Quang Ngai - Hoai Nhon (Binh Dinh), il a salué les efforts déployés, tout en demandant aux autorités locales de continuer à mobiliser des ressources pour achever rapidement les projets, libérant ainsi de nouveaux espaces de développement pour les zones côtières potentielles de la province.

Infrastructures

La route côtière Dung Quat - Sa Huynh s’étend sur environ 100 km et fait partie du réseau routier côtier national. Le projet, financé par la province de Quang Ngai, a un investissement approuvé de 5,65 billions de dôngs (plus de 223,23 millions d'USD).

Ce projet relie des zones économiques cruciales de la région centrale telles que la zone industrielle de Dien Ngoc, la zone économique ouverte de Chu Lai et la zone économique de Dung Quat.

Jusqu’à présent, 32,5 km de la route ont été achevés et ouverts à la circulation, tandis que la construction est en cours sur un tronçon de 25,2 km.

Le projet d’autoroute Quang Ngai - Hoai Nhon s’étend sur 88 km avec un investissement total de près de 20,47 billions de dôngs. Il fait partie de l’autoroute Nord-Sud à l’Est et devrait être achevé en septembre 2026.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux entrepreneurs de poursuivre leurs efforts, de renforcer la coopération et d’engager des sous-traitants et des entreprises locales pour accélérer la progression du projet.

Il a également félicité et exhorté Quang Ngai et la province voisine de Binh Dinh à soutenir et à s’associer aux ministères concernés pour inspecter, superviser et aider les entrepreneurs.

Le dirigeant a demandé aux autorités des deux localités de résoudre rapidement tout problème émergent et d’achever le défrichement des terres dès que possible. Il a également ordonné au ministère des Transports de se coordonner avec le ministère de la Construction pour réviser et publier rapidement de nouvelles normes de construction adaptées au projet d’autoroute Nord-Sud en réponse à l’évolution des conditions.

La première phase du projet doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2025, tandis que sa deuxième phase doit être rapidement mise en œuvre, a-t-il souligné.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert de l’encens en hommage au Premier ministre Pham Van Dông devant son monument dans la commune de Duc Tan, district de Mo Duc.

Il a exprimé son profond respect pour le Premier ministre Pham Van Dông qui a apporté d’immenses contributions à la cause de la libération, de la construction et de la défense nationales.

VNA/CVN