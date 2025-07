Le PM demande l'achèvement de 3.000 km d'autoroutes d'ici la fin de l'année

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé le 31 juillet, la 19 e réunion du Comité d'État de pilotage pour les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports, exhortant les ministères, les secteurs et les localités à accélérer leurs efforts pour achever 3.000 km d'autoroutes d'ici fin 2025.

S'exprimant lors de cette réunion, organisée en présentiel et en ligne avec la participation des responsables de 26 provinces et villes du ressort central, le chef du gouvernement a souligné l'importance stratégique de l'année 2025, marquée par de grandes célébrations nationales et représentant une période clé pour atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti. Il a souligné que l'atteinte de l'objectif de croissance économique de 8,3 à 8,5% pour l'année nécessite une forte impulsion des investissements publics, des exportations et de la consommation intérieure.

Le Premier ministre a insisté sur le rôle essentiel du développement des infrastructures pour stimuler la croissance, réduire les coûts pour les entreprises et les citoyens, et améliorer la compétitivité des produits. Depuis le début de l'année, le gouvernement a pris des mesures énergiques pour accélérer les projets d'infrastructures, en mettant l'accent sur la construction de plus de 1 000 kilomètres de routes pour atteindre un total de 3.000 km d'ici la fin de l'année.

Les principaux projets prioritaires comprennent le réseau routier côtier, l'aéroport international de Long Thanh, le terminal T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat et plusieurs grands ports maritimes. La libération du terrain est également en cours pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et la ligne ferroviaire Lao Cai - Hanoï - Hai Phong.

Le Premier ministre a rappelé aux participants qu'il ne restait que cinq mois avant fin 2025, qu'il restait beaucoup à faire et que les attentes de la population étaient élevées. Il a rappelé que la campagne nationale d'émulation «500 jours et nuits» visant à atteindre l'objectif de 3 000 km de voies rapides, lancée en août 2024, se déroulait depuis près d'un an, et a appelé à une plus grande détermination et à une discipline accrues pour la mener à bien.

Le chef du gouvernement a chargé tous les ministères et toutes les collectivités locales d'évaluer les progrès réalisés au cours du premier semestre 2025, d'identifier les difficultés restantes et de proposer des solutions concrètes. Les principaux points à traiter sont la libération du terrains, le déplacement des infrastructures techniques, la disponibilité des matériaux de construction et la gestion du projet sous l'administration locale à deux niveaux.

Qualifiant l'achèvement de 3 000 kilomètres d'autoroutes de «mission de cœur», le Premier ministre a exhorté les ministères, les secteurs et les collectivités locales à accélérer et à agir avec audace pour achever ce chantier en 2025.

