Liban : trois commandants du Hezbollah tués par des frappes israéliennes

Trois commandants du groupe libanais Hezbollah et huit autres personnes ont été tués vendredi 20 février lors d'une série de frappes aériennes israéliennes dans l'Est du Liban, a-t-on appris de sources concordantes.

L'agence de presse officielle libanaise INA a fait état d'un bilan préliminaire selon lequel plus de dix personnes avaient trouvé la mort et plus de 30 autres avaient été blessées lors d'une frappe sur un bâtiment à Riyak, dans l'Est du Liban.

Une source au sein de la Défense civile libanaise a déclaré à Xinhua que le bilan s'élevait désormais à onze morts et 35 blessés, ajoutant que les recherches pour retrouver les personnes disparues étaient actuellement en cours.

Selon des sources sécuritaires bien informées, on compte parmi les personnes décédées trois commandants du Hezbollah : Hussein Mohammad Yaghi, Ali Zeid al-Moussaoui et Mohammad Ibrahim al-Moussaoui.

Dans un communiqué, le groupe chiite a rendu hommage au commandant Yaghi, disant qu'il était devenu "un martyr pour la défense du Liban et de son peuple".

Des sources sécuritaires libanaises ont déclaré à Xinhua que des avions de combat israéliens avaient mené six frappes sur des zones situées dans l'Est du Liban, notamment sur des sites du Hezbollah.

Un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël est en vigueur depuis le 27 novembre 2024. Malgré cela, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes au Liban.

