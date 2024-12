Le PM exige des mesures urgentes pour prévenir incendies et explosions

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 23 décembre une directive décrivant des mesures urgentes pour la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et les opérations de sauvetage dans les établissements à haut risque et les lieux bondés à l'approche des vacances du Nouvel An 2025 et du Nouvel An lunaire.

La directive souligne que malgré les efforts continus du gouvernement pour renforcer la sécurité incendie, plusieurs tâches essentielles restent insuffisamment mises en œuvre par certains ministères et localités.

La surveillance des entreprises telles que les salons de karaoké et les discothèques est insuffisante, et beaucoup d'entre elles enfreignent toujours les réglementations en matière de sécurité incendie.

Dans certaines régions, les responsabilités en matière d'application des mesures de sécurité incendie ne sont pas claires et les autorités locales n'ont pas correctement inspecté ou appliqué les réglementations.

En outre, les mesures de sécurité incendie pour les immeubles à plusieurs étages, les propriétés résidentielles à usage mixte et les logements locatifs ne sont pas suffisamment strictes, de nombreuses localités n'ayant pas encore émis les directives nécessaires pour améliorer la sécurité incendie comme l'a ordonné le Premier ministre.

Les risques d'incendie et d'explosion devraient continuer à être complexes et imprévisibles dans les années à venir, en particulier pendant la période de fin d'année, où le temps est sec, les activités de production et d'affaires augmentent, les marchandises sont stockées pour le Nouvel An lunaire à venir et la consommation d'électricité et de carburant augmente.

Pour prévenir et réduire de manière proactive les risques ainsi que pour minimiser les dommages, le chef du gouvernement a demandé aux ministres, aux chefs des organismes de niveau ministériel et aux présidents des comités populaires des provinces et des villes sous contrôle central de continuer à mettre en œuvre les directives pertinentes du Secrétariat du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre, considérant cela comme une tâche régulière et prioritaire.

Le Premier ministre a également appelé à des efforts pour renforcer la sensibilisation du public aux risques d'incendie et d'explosion, organiser des formations fréquentes sur les techniques de sauvetage et de lutte contre les incendies et vulgariser les connaissances juridiques sur les normes de sécurité incendie pour divers types de bâtiments, d'installations et de résidences, y compris ceux utilisés à des fins résidentielles et commerciales.

Il a demandé de renforcer les inspections des mesures de sécurité incendie dans les établissements vulnérables et les lieux très fréquentés, en particulier pendant les vacances à venir.

Il a souligné que toute violation doit être strictement réprimée, voire suspendue temporairement ou complètement pour les cas graves.

Il a été demandé au ministère de la Sécurité publique d'intensifier la formation des forces de défense et de sécurité locales, des équipes de pompiers de base et des unités spécialisées de lutte contre les incendies, tout en assurant la mise en œuvre effective du modèle "quatre sur place" pour être prêt à organiser rapidement et efficacement les opérations de lutte contre les incendies et de sauvetage en cas d'incident.

Les localités qui n'ont pas encore publié de documents d'orientation sur les solutions urgentes pour améliorer les conditions de sécurité incendie ont été invitées à terminer les travaux avant le 30 décembre.

