Internet : Hanoï arrive en tête pour la qualité du réseau à large bande au Vietnam

La capitale Hanoï s’est distinguée en conservant la première place pour la qualité du réseau à large bande fixe, avec une vitesse de téléchargement moyenne de 331,41 Mbps. Les grandes villes comme Hai Phong, Cân Tho, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville ont également enregistré des améliorations continues.

Selon les données de la plateforme de mesure i-Speed, le Vietnam a enregistré en juillet des vitesses record pour ses réseaux à large bande. La vitesse de téléchargement a atteint 258,28 Mbps et celle de téléversement 195,34 Mbps, soit 2,6 fois plus qu’à la même période en 2024.

Parmi les fournisseurs de services, Viettel a conforté sa première place pour le deuxième mois consécutif, avec des vitesses moyennes de téléchargement et de téléversement respectivement de 287,09 Mbps et 225,53 Mbps. L’opérateur CMC a créé la surprise en se hissant à la deuxième place, avec 282,99 Mbps en téléchargement et 271,69 Mbps en téléversement, devant VNPT.

Le réseau mobile à large bande a également progressé en juillet, avec une vitesse moyenne de téléversement de 83,52 Mbps et de téléchargement de 29,55 Mbps.

Les statistiques de la plateforme i-Speed indiquent que la vitesse moyenne de la 5G mobile est la plus élevée depuis sa commercialisation, avec 447,03 Mbps en téléchargement et 99,26 Mbps en téléversement. Viettel a également dominé ce segment, suivi par VNPT et MobiFone. Viettel assure actuellement la couverture 5G la plus étendue du pays, avec plus de 7.000 stations installées dans toutes les villes et provinces du pays.

Développé depuis 2020, i-Speed permet aux internautes de mesurer objectivement la qualité de leur connexion internet via une application disponible sur Android et iOS.

Selon un rapport d’Ookla, plateforme internationale de mesure de vitesse, Viettel et VinaPhone figurent parmi les trois réseaux mobiles les plus rapides au monde aux premier et deuxième trimestres 2025. Viettel se classe troisième au niveau mondial pour la vitesse mobile globale, tandis que VinaPhone occupe la deuxième place mondiale pour la vitesse 5G.

