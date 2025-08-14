Le Premier ministre assure la direction de l’exécution des engagements du Vietnam à la COP26

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision visant à consolider le Comité national de pilotage pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la 26 e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Photo : AFP/VNA/CVN

En vertu de la décision N°1732 du 12 août 2025, entrée en vigueur le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh présidera le comité, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà en étant le chef adjoint.

Le comité est composé du ministre par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement Trân Duc Thang, du ministre-président de l’Office du gouvernement Trân Van Son, du ministre des Finances Nguyên Van Thang, du ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, du ministre de la Construction Trân Hông Minh, de la ministre de la Santé Dào Hông Lan, du ministre des Sciences et des Technologies Nguyên Manh Hung, du ministre de l’Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son, de la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam, Nguyên Thi Hông, du chef d’état-major général, vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong, du vice-ministre de la Police Pham Thê Tung, du vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, du vice-ministre de la Justice Nguyên Thanh Tinh, du vice-ministre de l’Intérieur Nguyên Manh Khuong, du président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam Châu Van Minh, et du président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam Pham Tân Công.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement assurera le rôle d’organe permanent du comité et utilisera ses outils existants pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement dirigera une équipe de travail composée de responsables des ministères et organismes concernés pour assister le comité de pilotage et établir le règlement intérieur de l’équipe.

Le comité de pilotage dirigera et coordonnera les actions menées par le gouvernement et le Premier ministre pour mettre en œuvre les engagements du Vietnam lors de la COP26, renforcer les efforts interministériels et locaux de lutte contre le changement climatique et favoriser la coopération avec les organisations internationales, les partenaires de développement et d’autres pays.

Il supervisera également la révision et l’affinement des politiques, lois, stratégies et plans, encouragera les réformes administratives pour créer un environnement favorable à l’investissement et mobilisera un soutien financier et technologique pour l’adaptation au changement climatique, la transformation du modèle de développement et la transition énergétique.

Le comité de pilotage guidera les programmes et projets prioritaires et résoudra les obstacles administratifs et interinstitutionnels afin d’accélérer la mise en œuvre des procédures administratives pour les investisseurs.

