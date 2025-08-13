Développement durable des régions peuplées de minorités ethniques

Lors de la conférence nationale de bilan de la phase 2021-2025 du Programme cible national de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre ce programme, aussi difficile soit-il, avec efficacité et résultats tangibles.

>> Dak Lak renforce l’autonomie économique des femmes issues des minorités ethniques

>> Nouvel élan pour les minorités ethniques et les régions montagneuses

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam compte 53 ethnies minoritaires, soit 14,4 millions de personnes, réparties sur environ les trois quarts du territoire. Le Programme cible national pour la période 2021-2030 comprend dix projets sectoriels, avec un budget de plus de 137.000 milliards de dôngs pour la phase 2021-2025.

Après cinq ans de mise en œuvre, plusieurs objectifs ont été atteints ou dépassés, notamment en matière de réduction de la pauvreté, de revenu par habitant, d’éducation, de formation professionnelle, de préservation culturelle et de santé. Certains domaines restent à améliorer, comme les infrastructures, le nombre de communes et villages sortis du groupe des localités particulièrement défavorisées et la résolution des problèmes fonciers…

Le Programme a contribué à améliorer les conditions de vie, l’éducation, la santé, la préservation de la culture et les infrastructures, contribuant ainsi à consolider la grande union nationale et la confiance des populations envers le Parti et l’État.

Le Premier ministre a appelé à ne cesser d’améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des régions peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses, en incitant les habitants de ces régions à faire preuve d’autonomie et de résilience pour sortir de la pauvreté,

Pham Minh Chinh a souligné l’importance de définir des objectifs concrets, réalistes, compréhensibles, faciles à mettre en œuvre, à contrôler, à superviser et à évaluer, pour que personne ne soit laissé pour compte lors du processus de développement national.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a défini dix tâches et solutions, parmi lesquelles la poursuite de l’amélioration des institutions et des mécanismes et politiques. Il a par ailleurs affirmé la nécessité d’assurer un équilibre dans l’allocation des ressources, en accordant à ce Programme une augmentation budgétaire d’environ 10 à 15% par rapport à la période précédente, provenant du budget de l’État et de la mobilisation de l’ensemble des ressources de la société.

Le Premier ministre a précisé que les autorités centrales doivent renforcer l’inspection et la supervision, garantir un accès équitable aux soins de santé, à l’éducation et à la culture, et consacrer des ressources au développement des infrastructures de transport, de télécommunications, d’électricité et d’eau, afin d’assurer la durabilité du Programme.

Il a également souligné la nécessité de mettre en place des programmes et projets d’investissement pour lutter contre le changement climatique dans les zones peuplées de minorités ethniques et les régions montagneuses, et de préserver et valoriser l’identité culturelle des ethnies.

Les parties concernées doivent élaborer des paquets de crédits à taux préférentiels pour éradiquer durablement la pauvreté. Il est également nécessaire d’adopter des politiques favorisant l’accès au foncier, et celles de réduction des taxes, impôts et redevances, afin de permettre aux habitants de sortir durablement de la pauvreté et de s’enrichir.

Lors de la conférence, dix-huit localités exemplaires ont reçu le certificat de mérite du Premier ministre pour leur performance dans la mise en œuvre du Programme.

VNA/CVN