La nouvelle année scolaire marquée par le 80e anniversaire du ministère de l’Éducation et de la Formation

La nouvelle année scolaire 2025-2026 débutera par une cérémonie nationale spéciale le 5 septembre, à l'occasion du 80 e anniversaire de la fondation du ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui ministère de l'Éducation et de la Formation.

L'événement principal se tiendra au Centre national des congrès de Hanoï, sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1 et sera diffusé en ligne dans les établissements d'enseignement et de formation du pays.

Pour assurer le succès de la cérémonie et amplifier son impact, le ministère de l'Éducation et de la Formation a demandé aux services provinciaux et municipaux de l'Éducation et de la Formation de se coordonner avec les agences compétentes pour organiser des cérémonies d'ouverture d'écoles locales simultanément à la célébration de l'anniversaire (de 08h00 à 09h30 le 5 septembre).

Le ministère a également demandé aux universités et aux établissements de formation professionnelle d'aligner leurs cérémonies d'ouverture sur le même calendrier. Durant cette période, tous les délégués, enseignants et étudiants du pays participeront au programme, notamment aux cérémonies de lever du drapeau et d'hymne national, qui se dérouleront en même temps que l'événement principal à Hanoï.

Les universités et centres de formation professionnelle sont également invités à synchroniser leur cérémonie d’ouverture avec ce programme. Les établissements devront préparer les équipements et connexions nécessaires pour suivre l’événement en direct, soit par liaison en ligne, soit via VTV1.

Les activités prévues par les écoles devront s’achever avant 08h00, afin que l’ensemble des enseignants, élèves et étudiants participe pleinement au programme national : lever des couleurs et chant de l’hymne national en simultané avec la cérémonie centrale, puis discours du secrétaire général Tô Lâm.

Le ministère a également recommandé aux autorités locales et établissements concernés de prévoir des mesures adaptées aux conditions météorologiques, de garantir la sécurité routière et l’ordre public pendant l’événement, et de renforcer la communication autour de cette célébration sur les médias locaux.

