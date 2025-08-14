Deux scénarios pour la répartition de l’exploitation entre Long Thành et Tân Son Nhât

Dans la perspective de l’achèvement de la première phase de l’aéroport international de Long Thành et de sa mise en service commerciale début 2026, les autorités vietnamiennes étudient attentivement les scénarios de répartition de l’exploitation entre ce site et celui de Tân Son Nhât, en concertation avec les organismes de gestion, les experts ainsi que les compagnies aériennes.

La Société générale des aéroports du Vietnam (ACV) a indiqué que le groupement Incheon Airport (IAC), chargé du conseil en gestion et exploitation de Long Thành, avait analysé et proposé deux scénarios principaux.

Scénario 1 : Transfert intégral des vols internationaux vers Long Thành

Dans ce scénario, dès l’entrée en service de Long Thành (phase 1), Tân Son Nhât se consacrerait exclusivement aux vols intérieurs, avec un trafic prévu d’environ 29,5 millions de passagers par an, soit 95% du volume domestique total. Long Thanh prendrait en charge 100% des vols internationaux, soit environ 19,1 millions de passagers par an, ainsi qu’une petite part de vols intérieurs (1,5 million de passagers par an) pour répondre aux besoins de correspondance.

Les avantages de ce scénario résident dans la concentration de l’exploitation internationale, la clarification du rôle de Long Thành comme hub aérien international du Sud, la réduction de la surcharge à long terme de Tân Son Nhât, l’exploitation 24h/24 grâce à un emplacement éloigné des zones résidentielles, ainsi qu’une réduction des coûts d’exploitation et des désagréments liés aux transferts entre les deux aéroports (minimum 4,5 heures).

En revanche, ce scénario pourrait être moins pratique pour les passagers de Hô Chi Minh-Ville voyageant sur des liaisons internationales courtes, en raison de l’éloignement de Long Thành par rapport au centre-ville.

Scénario 2 : Répartition des vols internationaux selon la distance

Selon ce scénario, Tân Son Nhât continuerait d’exploiter les vols intérieurs et une partie des vols internationaux de courte distance (moins de 1.000 km), représentant environ 3,8 millions de passagers internationaux par an, soit 20% du trafic international régional. Long Thành prendrait en charge 80% du trafic international, principalement les liaisons long-courriers (environ 15,3 millions de passagers par an), ainsi qu’une partie du trafic intérieur pour les correspondances.

Ce scénario présente l’avantage de tirer parti des infrastructures existantes de Tân Son Nhât, de faciliter l’accès des passagers internationaux de courte distance au départ de Hô Chi Minh-Ville et de réduire la pression sur Long Thành lors des premières années d’exploitation. Cependant, il engendrerait des coûts d’exploitation plus élevés, impliquerait le maintien d’installations internationales dans les deux aéroports, compliquerait la gestion, pourrait semer la confusion chez les passagers et fragmenterait le réseau international, affaiblissant la compétitivité de Long Thành en tant que hub régional.

Avis des parties prenantes

Après examen des propositions de l’ACV, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a exprimé un fort soutien au premier scénario - transfert intégral des vols internationaux réguliers de Tân Son Nhât vers Long Thành - afin d’optimiser les ressources, de simplifier la gestion et de positionner Long Thanh comme hub aérien régional capable de rivaliser avec les grands aéroports internationaux.

Les compagnies aériennes étrangères partagent cette position, estimant que la concentration des vols internationaux à Long Thành améliorera l’efficacité de la gestion, optimisera les coûts et renforcera le développement du réseau de correspondances.

Du côté vietnamien, Vietnam Airlines suggère un scénario hybride : Tân Son Nhât exploiterait les vols intérieurs et internationaux au sein de l’ASEAN, tandis que Long Thành se concentrerait sur les liaisons internationales hors ASEAN ainsi que sur certains vols intérieurs et internationaux selon les besoins. Bamboo Airways, tout en soutenant l’orientation de l’ACV, recommande un calendrier de transition pour garantir la stabilité du marché et l’adaptation des compagnies.

L’ACV souligne que, selon l’expérience internationale, la centralisation des vols internationaux dans un seul hub est déterminante pour bâtir et maintenir une capacité de correspondance efficace. Par conséquent, le transfert intégral des activités internationales - passagers et fret - vers Long Thành est considéré comme conforme aux tendances mondiales et bénéfique sur les plans économique, opérationnel et stratégique pour le système aéroportuaire national.

Feuille de route et mise en œuvre

Le ministère de la Construction a demandé à l’Autorité de l’aviation civile de diriger, en coordination avec l’ACV et les compagnies aériennes, une étude approfondie de l’impact des scénarios proposés et d’élaborer une feuille de route précise pour le transfert des liaisons internationales de Tân Son Nhât vers Long Thành. Un rapport définitif sur le plan d’exploitation doit être soumis en septembre 2025, afin de préparer la mise en œuvre lors de l’ouverture de Long Thành.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que l’objectif restait inchangé : l’aéroport de Long Thành devra être fondamentalement achevé et accueillir son premier vol le 19 décembre 2025, avant de démarrer son exploitation commerciale début 2026, devenant ainsi un moteur de la connectivité aérienne internationale et du développement socio-économique du pays.

