Transformation numérique : 100% des comptes bancaires vérifiés et sécurisés

La Banque d’État du Vietnam a annoncé, ce jeudi 14 août à Hanoï, que le secteur bancaire avait achevé le nettoyage complet des dossiers clients, tant pour les particuliers que pour les entreprises, concernant les comptes de paiement générant des transactions via les canaux numériques.

>> Presse : la VNA affirme son rôle de pionnier dans la transformation numérique

>> VNA et Yonhap renforcent leur coopération à l’ère du numérique

>> Le Premier ministre félicite CT Group pour son développement des technologies avancées

Photo : VNA/CVN

Le jalon important s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan N°06 du gouvernement, visant à renforcer la sécurité des transactions et à accélérer la transformation numérique.

Selon la Banque d’État, plus de 120,9 millions de dossiers de clients particuliers et plus de 1,2 million de dossiers de clients organisationnels ont été vérifiés et mis à jour avec les données biométriques issues des cartes d’identité électroniques à puce ou de l’application d’identification électronique VNeID, couvrant 100% des comptes de paiement ayant généré des transactions numériques.

Ce résultat garantit non seulement la normalisation des données clients, mais contribue aussi à réduire fortement les risques de fraude. Par rapport à la période précédant le 1er juillet 2024, le nombre de cas d’escroquerie avec pertes financières pour les particuliers a diminué de 59%, tandis que les comptes recevant des fonds frauduleux ont chuté de 52%.

Le nettoyage des données fait partie intégrante des actions relevant du Plan n°06, consacré au développement de l’application des données démographiques, de l’identification et de l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale. La Banque d’État a collaboré étroitement avec le ministère de la Sécurité publique et les institutions de crédit pour appliquer la technologie de reconnaissance biométrique basée sur les cartes d’identité électroniques et intégrer VNeID dans les processus d’ouverture et de gestion des comptes.

Fin juillet 2025, 57 institutions de crédit et 39 fournisseurs de services de paiement intermédiaires avaient intégré la fonctionnalité de reconnaissance biométrique dans leurs applications bancaires numériques ; 63 institutions de crédit avaient mis en place la reconnaissance client au guichet via la carte d’identité électronique ; 32 institutions de crédit et 15 intermédiaires de paiement étendaient l’usage de VNeID.

Parallèlement au renforcement de la sécurité, les banques développent un écosystème de services numériques fluide, connecté au Portail national des services publics et à de nombreux autres secteurs. De nombreuses institutions de crédit ont numérisé 100 % de leurs opérations de base, telles que l’ouverture de compte, les dépôts, les transferts, l’émission de cartes et les prêts ; certaines affichent un taux de transactions numériques supérieur à 90%.

Photo : VNA/CVN

Les paiements sans numéraire poursuivent également leur forte progression. En 2024, la valeur des paiements électroniques a atteint 295,2 millions de milliards de dôngs, soit 25 fois le PIB national. Au premier semestre 2025, le nombre de transactions a augmenté de 45,43% et leur valeur de 25,52% par rapport à la même période de l’année précédente ; les transactions par QR code ont, quant à elles, progressé de plus de 166% en valeur.

Dans le domaine des services publics, la Banque d’État a ordonné d’accélérer la connexion des paiements en ligne avec le Portail national des services publics, de mettre en œuvre des exonérations et réductions de frais, et d’étendre les paiements sans numéraire à plusieurs secteurs tels que le versement des pensions, le paiement des frais de scolarité et des frais hospitaliers. Aujourd’hui, plus de 80% des retraités urbains perçoivent leur pension par paiement électronique ; 100% des universités et écoles supérieures urbaines appliquent les paiements sans numéraire pour les frais de scolarité ; et plus de 88% des hôpitaux ont déployé le paiement électronique des frais hospitaliers.

VNA/CVN