Phu Quôc se dotera de sa première ligne de métro au 2e trimestre 2027

La ligne de métro de Phu Quôc sera construite du quatrième trimestre 2025 au deuxième trimestre 2027 pour la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027.

Photo : BTC/CVN

Le Conseil populaire de la province d'An Giang a approuvé une politique d’investissement pour la construction de la ligne de métro urbain. Cette ligne devrait réduire le nombre de véhicules personnels, les accidents de la circulation et les émissions de gaz à effet de serre, tout en favorisant un développement urbain vert et un tourisme durable à Phu Quôc d’ici 2030.

La ligne de métro s’étend sur 18 km, avec une vitesse prévue de 70 à 100 km/h et un investissement total de près de 9.000 milliards de dôngs (plus de 300 millions de dollars) dans le cadre d’un contrat BOT conclu avec la SARL Sun Phu Quôc.

La phase 1 de la ligne de métro s’étendra sur 18 km entre l’aéroport international de Phu Quôc et le Centre des congrès de l’APEC, dont 1,3 km en hauteur, 14,3 km au sol et 2 km en souterrain à travers la zone centrale.

Six stations et un centre de maintenance seront construits le long du tracé. Chaque train sera composé de 3 à 5 voitures, chacune mesurant plus de 34 mètres de long et pouvant accueillir environ 180 passagers. Les trains circuleront à une vitesse nominale de 70 à 100 km/h.

Une fois achevé, le projet contribuera à la mise en place d’un réseau de transports publics moderne, desservant les résidents et les touristes, tout en soutenant l’organisation du Sommet de l’APEC 2027.

Photo: VNP/CVN

L’île de Phu Quôc est la plus grande île du Vietnam, située dans le golfe de Thaïlande et désormais désignée zone administrative spéciale. L’île a été choisie pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027.

D’importants travaux d’infrastructure sont en cours alors que Phu Quôc se prépare à accueillir l’APEC 2027. Parmi ceux-ci figurent l’agrandissement de l’aéroport international de Phu Quôc pour accueillir 18 millions de passagers (contre 4 millions à présent), la modernisation des infrastructures portuaires afin que Phu Quôc puisse servir de porte d’entrée maritime pour la région, notamment pour accueillir de grands navires de croisière et le Centre de congrès de l’APEC, fleuron de la région, ainsi que la route provinciale DT.975 de 20 kilomètres reliant l’aéroport international de Phu Quôc à la route provinciale DT.973.

Prévue en novembre 2027 à Phu Quôc, la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC réunira environ 12.000 participants, dont des hauts dirigeants, des représentants gouvernementaux et des représentants d’entreprises de 21 économies membres de l’APEC.

VNA/CVN