APEC 2025 : Promouvoir la coopération, la connexion et le développement durable

La 32 e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC s’est tenue du 29 octobre au 1 er novembre dans la ville de Gyeongju, en République de Corée, marquant une étape cruciale dans le processus de coopération en Asie-Pacifique.

Dans un contexte mondial caractérisé par une reprise économique fragile et de nombreuses incertitudes, la réunion a été consacrée à la recherche de solutions visant à renforcer la connectivité, la résilience et la croissance inclusive et durable.

Le président de la République, Luong Cuong, à la tête de la délégation vietnamienne, a mené de nombreuses activités multilatérales et bilatérales majeures, réaffirmant le rôle actif, responsable et novateur du Vietnam au sein de la coopération régionale.

Le chef de l’État a pris part aux séances de travail des dirigeants économiques de l’APEC, est intervenu au Sommet des dirigeants d’entreprises de l’APEC (CEO Summit), et a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants des économies membres, des représentants d’organisations internationales ainsi qu’avec des chefs de grands groupes économiques régionaux.

Au cours des discussions avec les dirigeants de l’APEC, le président a abordé plusieurs questions mondiales, mettant en avant les grandes tendances susceptibles d’influencer l’avenir du monde et de la région : la transition énergétique durable, les avancées technologiques, la transformation numérique et l'intelligence artificielle.

Lors de la première séance de travail, placée sous le thème "Vers une région résiliente, connectée et tournée vers l’avenir", le président Luong Cuong a souligné la nécessité de renforcer la coordination des politiques, de consolider la confiance stratégique et de promouvoir une coopération substantielle pour faire face aux défis mondiaux. Il a relevé que les bouleversements géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les effets du changement climatique et l'accélération numérique exigeaient des mesures concrètes, efficaces et inclusives.

Lors de la deuxième séance, il a affirmé que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituaient le socle d’une nouvelle phase de développement alliant croissance rapide et durabilité, précisant que "l’innovation doit être l’œuvre de toute la société, mobilisant tous les niveaux, tous les secteurs, les entreprises de toutes composantes économiques ainsi que chaque citoyen".

Fort de l’expérience vietnamienne et d’une vision régionale partagée, le président a avancé plusieurs propositions et solutions destinées à rendre la coopération de l’APEC plus concrète et pertinente face aux mutations rapides de l’économie mondiale, au bénéfice de chaque économie membre.

L’esprit d’initiative, de responsabilité et de coopération multilatérale du Việt Nam, ainsi que ses propositions pragmatiques, ont contribué de manière significative au succès de la réunion, tout en consolidant la position et le rôle du pays au sein de l’APEC et des autres mécanismes multilatéraux.

Le président Luong Cuong a adressé au sein de la communauté de l’APEC un message fort sur la vision, les politiques et la volonté de renouveau du Vietnam, en particulier à travers la mise en œuvre des grandes résolutions de développement national pour la nouvelle ère. Il a affirmé qu’"dans un monde traversé par l’incertitude et l’instabilité, le Vietnam offre aux entreprises un environnement sûr, stable et porteur d’opportunités de réussite durable", mettant en avant un environnement politique et socio-économique stable, un climat d’investissement transparent, un marché de plus de 100 millions d’habitants, une économie dynamique et connectée au monde, une main-d’œuvre jeune et qualifiée, ainsi qu’un réseau d’infrastructures moderne et intégré.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang, "à travers cette participation, le Vietnam a partagé sa vision du développement, a promu l’investissement et la coopération dans les domaines prioritaires tels que la transformation numérique, la transition verte, l’innovation et la formation des ressources humaines de haute qualité. Les discours et messages du président Luong Cuong ont laissé une impression forte auprès des dirigeants et du monde économique sur un Vietnam résolu à innover, à s’intégrer et à progresser avec son époque".

En marge du sommet, le président Luong Cuong a eu de nombreux entretiens bilatéraux avec les dirigeants des économies membres de l’APEC, axés sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique, ainsi que sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle.

Parmi ceux-ci figuraient des échanges importants avec le secrétaire général du PCC et président de la Chine, Xi Jinping, et le président américain, Donald Trump. Ces entretiens ont permis de consolider la confiance mutuelle et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération adaptées aux orientations de développement du Vietnam.

Le président a également confirmé la disponibilité du Vietnam à assumer la présidence de l’APEC en 2027, en s’engageant à travailler étroitement avec les autres économies membres pour élaborer un programme d’action concret, favorisant l’intégration économique, l’innovation et le développement durable. Cette annonce a reçu un large soutien de la part des membres de l’APEC et de la communauté des affaires, qui ont exprimé leur confiance et leur enthousiasme à l’idée de participer aux activités de l’Année APEC 2027 au Vietnam, notamment à Phu Quôc.

Par ailleurs, le président a assisté à l’événement "Journée du Vietnam" organisé à Gyeongju, symbole des liens historiques et culturels profonds entre les deux peuples.

Le voyage d’affaires du président Luong Cuong en République de Corée s’est ainsi conclu par un succès marqué tant sur le plan multilatéral que bilatéral, confirmant la capacité du Vietnam à apporter des contributions concrètes et constructives à la coopération de l’APEC, tout en affirmant sa position comme l’une des économies les plus dynamiques, connectées et innovantes de la région.

Elle illustre la détermination et la vision du Vietnam pour bâtir une région de paix, de stabilité, de prospérité et de développement durable.

